İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan sürpriz karar!

Survivor 2021'de yarışan İsmail Balaban iletişim oyununu kazanmış ve aylar sonra annesi ile konuşmuştu. Ümmü Gülsüm Balaban oğlunun nişanlısı için, 'o kız senin bıraktığın kız değil, öldürdüler beni burada' ifadelerini kullanmıştı.

Balaban'ın iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini geri çevirip 'annem ile konuşmak istiyorum' deyince, Gamze Atakan nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldırmış, sayfasındaki kareleri de silmişti.

AYLAR SONRA KONUŞTULAR

Survivor'da sıkıntılı günler yaşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmaya karar verdi. Aylar sonra nişanlısıyla konuşan Gamze Atakan, 'ben senin bıraktığın kızım. Seninle seviniyor seninle üzülüyorum' sözleriyle İsmail Balaban'a destek vermişti.

FOTOĞRAFLARI YÜKLEDİ

Bu görüşmenin ardından Gamze Atakan nişanlısıyla olan fotoğrafları geri yükleyip profil fotoğrafına da birlikte çekildikleri bir kareyi koydu.

NİŞANLISI VE AİLESİ ARASINDA NELER YAŞANDI

Kayınvalidesinin anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşen Gamze Atakan, İsmail Balaban'a konuşmasında şunları söylemişti: "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan"

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