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Haber Giriş: 06.02.2021 - 03:03 | Son Güncelleme:

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a cezaevi yolu göründü

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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’a cezaevi yolu göründü
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Sedat Doğan’ın dolandırıcılık yüzünden Türkiye’den kaçtığı ve Brezilya’da hırsızlık nedeniyle hapse girdiği öne sürülmüştü.

Doğan hakkında Türkiye’den ayrılmadan önce Ali İhsan Haykır’ın kamera ve bilgisayarını çaldığı iddiasıyla dava açılmıştı.
 Sedat Doğan hakkındaki dava önceki gün görülen duruşmada karara bağlandı. 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Doğan, tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatarak kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde Sedat Doğan’ı arıyor.

Işın Karaca,kızı Mia’nın babasıSedat DoğanTürkiye’ye dönmeden önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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