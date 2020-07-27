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okarademir@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 12:57,

Sedat Doğan zor günleri atlattı! '18 Eylül'de evleniyorum'

Bir dönem hayatında yeni bir sayfa açmak için Brezilya'ya yerleşen işlerinin ters gitmesi sonucu hapse düşen Sedat Doğan, ailesinin ısrarı sonucu Türkiye'ye dönmüştü. Kötü günlerin geri de kaldığını belirten Doğan, eylül ayında evleneceğini açıkladı.

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Fotoğrafçı Sedat Doğan zor günleri atlattı. Yeni bir hayata başlayan Doğan, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Sedat Doğan'ın açıklamalarından satır başları...

2YENİ BİR HAYAT KURDUM
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YENİ BİR HAYAT KURDUM

* Brezilyada zorlu geçen günlerin ardından Türkiye’ye döndünüz ilk ne hissetiniz?

Ülkeme döndüğüm ilk gün, Güney Amerika’da yaşadığım zorlu geçen yıllarımı geride bırakmış olduğuma ve tertemiz bir sayfa açmış olduğuma tanıklık ettiğim bir gündü.

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* Sonrasında süreç nasıl işledi. Yeni bir hayata başladınız, düzeninizi kurabildiniz mi?

Sonrasında ailem ile birlikte geride bıraktığımız 6 yılı yeniden kaldığımız yerden hızlıca inşa etmeye koyulduk ve bugün vardığımız noktadayız.

4EYLÜL AYINDA EVLENİYORUM
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EYLÜL AYINDA EVLENİYORUM

Eylül ayında sevgili nişanlım Maria ile düğünümüz var ve tüm sevdiklerimizi 18 Eylül'de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek olan düğünümüze bekliyor olacağız ve aynı ayın son haftası yeni sezonda yayına girecek olan bir televizyon dizisinde oyuncu olarak kariyerime devam edeceğim.

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* Bu süreçte sektörden eski dostlarınızın desteği oldu mu?

Bu süreçte hem ailem ile yaşadığımız özlem hem de oyunculuk eğitimim sebebi ile birçok dostumla ve kıymetli büyüklerim ile bir araya gelememiş olsam da hepsinin iyi dileklerini ve destek mesajlarını yanıtladım. Özellikle Okan Bayülgen ve Erdal Özyağcılar ustamın iyi dilekleri ve tavsiyeleri bana bu süreçte elbette moral ve güç kattı.

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* Bundan sonra sizin için zor günler geride kaldı diyebilir miyiz?
Elbette... Zor günler son buldu diyebiliriz.

* Işın Karaca ile hiç görüşüp, konuştunuz mu?
Hayır. Görüşmeyi de düşünmüyorum.

7MİAYA KARDEŞ GELİYOR
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MİA'YA KARDEŞ GELİYOR

* Peki kızınız Mia?

Elbette kızım ile yeniden görüşmek ve yeniden iletişim kurmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli tüm süreci avukatlarım ve ekip arkadaşlarım sürdürüyor. Konuşacak ve paylaşacak baba kız çok şeyimiz olacak. Hem ona yakında bir kardeş geliyor... Yakında Mia abla olacak. Birlikte güzel zamanlar geçireceğiz.

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Güney Amerika'ya dair düşünceleriniz ve hissettikleriniz neler?

İyi şeyler inandığımızda, daha iyi şeyler sabrettiğimizde ve en iyi şeyler ise hiç vazçgeçmediğimize gelir. Güney Amerika ve halkı bana her ne olursa olsun vazgeçmemeyi öğretti. Eğer onlar olmasaydı bugün burada olamazdım.

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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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