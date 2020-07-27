Sedat Doğan zor günleri atlattı! '18 Eylül'de evleniyorum'
Bir dönem hayatında yeni bir sayfa açmak için Brezilya'ya yerleşen işlerinin ters gitmesi sonucu hapse düşen Sedat Doğan, ailesinin ısrarı sonucu Türkiye'ye dönmüştü. Kötü günlerin geri de kaldığını belirten Doğan, eylül ayında evleneceğini açıkladı.
* Brezilyada zorlu geçen günlerin ardından Türkiye’ye döndünüz ilk ne hissetiniz?
Ülkeme döndüğüm ilk gün, Güney Amerika’da yaşadığım zorlu geçen yıllarımı geride bırakmış olduğuma ve tertemiz bir sayfa açmış olduğuma tanıklık ettiğim bir gündü.
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* Sonrasında süreç nasıl işledi. Yeni bir hayata başladınız, düzeninizi kurabildiniz mi?
Sonrasında ailem ile birlikte geride bıraktığımız 6 yılı yeniden kaldığımız yerden hızlıca inşa etmeye koyulduk ve bugün vardığımız noktadayız.
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EYLÜL AYINDA EVLENİYORUM
Eylül ayında sevgili nişanlım Maria ile düğünümüz var ve tüm sevdiklerimizi 18 Eylül'de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek olan düğünümüze bekliyor olacağız ve aynı ayın son haftası yeni sezonda yayına girecek olan bir televizyon dizisinde oyuncu olarak kariyerime devam edeceğim.
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* Bu süreçte sektörden eski dostlarınızın desteği oldu mu?
Bu süreçte hem ailem ile yaşadığımız özlem hem de oyunculuk eğitimim sebebi ile birçok dostumla ve kıymetli büyüklerim ile bir araya gelememiş olsam da hepsinin iyi dileklerini ve destek mesajlarını yanıtladım. Özellikle Okan Bayülgen ve Erdal Özyağcılar ustamın iyi dilekleri ve tavsiyeleri bana bu süreçte elbette moral ve güç kattı.
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* Bundan sonra sizin için zor günler geride kaldı diyebilir miyiz? Elbette... Zor günler son buldu diyebiliriz.
* Işın Karaca ile hiç görüşüp, konuştunuz mu? Hayır. Görüşmeyi de düşünmüyorum.
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MİA'YA KARDEŞ GELİYOR
* Peki kızınız Mia?
Elbette kızım ile yeniden görüşmek ve yeniden iletişim kurmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli tüm süreci avukatlarım ve ekip arkadaşlarım sürdürüyor. Konuşacak ve paylaşacak baba kız çok şeyimiz olacak. Hem ona yakında bir kardeş geliyor... Yakında Mia abla olacak. Birlikte güzel zamanlar geçireceğiz.
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Güney Amerika'ya dair düşünceleriniz ve hissettikleriniz neler?
İyi şeyler inandığımızda, daha iyi şeyler sabrettiğimizde ve en iyi şeyler ise hiç vazçgeçmediğimize gelir. Güney Amerika ve halkı bana her ne olursa olsun vazgeçmemeyi öğretti. Eğer onlar olmasaydı bugün burada olamazdım.