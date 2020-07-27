Sedat Doğan zor günleri atlattı! '18 Eylül'de evleniyorum'

* Bu süreçte sektörden eski dostlarınızın desteği oldu mu?



Bu süreçte hem ailem ile yaşadığımız özlem hem de oyunculuk eğitimim sebebi ile birçok dostumla ve kıymetli büyüklerim ile bir araya gelememiş olsam da hepsinin iyi dileklerini ve destek mesajlarını yanıtladım. Özellikle Okan Bayülgen ve Erdal Özyağcılar ustamın iyi dilekleri ve tavsiyeleri bana bu süreçte elbette moral ve güç kattı.