Vergi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§lanan Ã¼nlÃ¼ oyuncu kendini bÃ¶yle savundu: Ben AmerikalÄ± deÄŸilim, parayla iÅŸim olmaz

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Bu Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu belki yeni nesiller tanÄ±maz ama belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerindekiler Camille Claudel ya daKraliÃ§e Margot gibi oynadÄ±ÄŸÄ± filmleri saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hemen tanÄ±r onu.

Vergi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§lanan ve kendini bu ilginÃ§ sÃ¶zlerle savunan bu Ã¼nlÃ¼,1980'lerde ve 90'larda oynadÄ±ÄŸÄ± filmlerle sinema dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran FransÄ±z oyuncu Isabelle Adjani.

VERGÄ° KAÃ‡IRMAKLA SUÃ‡LANIYOR

BugÃ¼n 68 yaÅŸÄ±nda olan Adjani, Ã¼lkesi Fransa'da vergi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§lanÄ±yor. Konuyla ilgili duruÅŸma da Ã¶nceki gÃ¼n Paris'te baÅŸladÄ±.

Adjani, akut bir hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yÃ¼zden de ÅŸu anda bulunduÄŸu New York'tan Paris'e gitmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek duruÅŸmanÄ±n ertelenmesini istedi.

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Fakat Isabelle Adjani'nin avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bu talep kabul edilmedi. DuruÅŸmaya devam etme kararÄ± alÄ±ndÄ±.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Isabelle Adjani'nin vergi kaÃ§Ä±rmakla suÃ§landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da biraz karmaÅŸÄ±k. Ä°ddialara gÃ¶re Adjani, 2 milyon Euro tutarÄ±nda bir parayÄ± borÃ§ almÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterdi.

Bu borcu da Senegalli bir iÅŸ insanÄ± ve UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi Ãœyesi Mamadou Diagna NDiaye'den borÃ§ olarak aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Mahkemenin iddiasÄ±na gÃ¶re bu ÅŸekilde de yÃ¼zde 60 oranÄ±nda vergi kaÃ§Ä±rdÄ±.Â

Isabelle Adjani'nin bu parayÄ± NDiaye'den2013 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± da iddianamede yer alan bilgiler arasÄ±nda.

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MALÄ° KRÄ°ZE GÄ°RÄ°P BORÃ‡ ALDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

Adjani, vergi kaÃ§Ä±rma suÃ§uyla ilgili olarak kendisini savunmak adÄ±na Fransa'da deÄŸil Portekiz'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Vergi mÃ¼fettiÅŸlerine gÃ¶re ise Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n ana konutu Fransa'da bulunuyor.

Vergi kaÃ§Ä±rma suÃ§unu reddeden Isabelle Adjani, 2013 yÄ±lÄ±nda maddi aÃ§Ä±dan bir Ã§Ä±kmaza girdiÄŸini ve bu yÃ¼zden de aynÄ± zamanda oÄŸlunun vaftiz babasÄ± olan Digna NDiaye'den 2 milyon Euro borÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hatta bu borcun geri Ã¶demesinin de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l biteceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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Isabelle Adjani, vergi mÃ¼fettiÅŸlerinin iddia ettiÄŸi gibi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin Fransa'da deÄŸil, Portekiz'de, Lizbon yakÄ±nlarÄ±ndaki Carcavelos'ta olduÄŸunu savundu. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re buranÄ±n sahibi kendisi deÄŸil. SÃ¶z konusu malikane iÃ§in kira Ã¶dÃ¼yor.

Isabelle Adjani, 1990'larda Fransa'nÄ±n en Ã§ok kazanan oyuncularÄ±ndan biriydi. YÄ±ldÄ±z, 1993 tarihli Toxic Affair adlÄ± filmden 2.3 milyon Euro aldÄ±.

Fakat film giÅŸede baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Bundan sonra da Adjani, sinemada kayda deÄŸer bir filmde oynamadÄ±.

LÃœKS HAYATTAN VAZGEÃ‡MEDÄ°

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Adjani, yine de gÃ¶steriÅŸli bir hayat yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Hatta bazen evi yerine lÃ¼ks otellerde yaÅŸadÄ±.

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Isabelle Adjani, kimi zaman geliri dÃ¼ÅŸÃ¼k olsa da ilgisini Ã§eken projelerde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "HiÃ§bir zaman varlÄ±k biriktirmek iÃ§in yaÅŸamadÄ±m. Ben Amerikan tarzÄ± bir sanatÃ§Ä± deÄŸilim. Para benim ilgi alanÄ±m deÄŸil" diye konuÅŸtu.

Kariyerinin en parlak yÄ±llarÄ±nda Camille Claudel, KraliÃ§e Margot gibi yapÄ±mlarda rol alan Isabelle Adjani, 1980'lerde ve Ã¶zellikle 90'larda Ã§ok aranan bir oyuncuydu.

Son yÄ±llarda eskisi kadar kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmayan Adjani, zirvede olduÄŸu yÄ±llarda Ã¶zel hayatÄ±yla da Ã§ok konuÅŸuluyordu. Ã–zellikle de Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ± Daniel Day Lewis ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkinin bitiÅŸi olaylÄ± olmuÅŸtu.

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HAMÄ°LEYKEN TERK EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Daniel Day Lewis, 1989 ile 1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bir dÃ¶nem dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen FransÄ±z yÄ±ldÄ±z Isabelle Adjani ile Ã§ok konuÅŸulan bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Ä°kisi de genÃ§liklerinin ve kariyerlerinin doruÄŸunda olan oyuncularÄ±n aÅŸkÄ± dÃ¶nemin magazin sayfalarÄ±ndan hiÃ§ eksik olmadÄ±.

Fakat Adjani, oÄŸullarÄ± Gabriel Kane'e hamileyken Day Lewis, ona bir faks mesajÄ± gÃ¶ndererek iliÅŸkiyi bitirdi. Sonra da Isabelle Adjani ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± "DÃ¼nyanÄ±n en iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkisiydi" diyerek Ã¶zetledi.

BÄ°R DÃ–NEMÄ°N GÃ–ZDE OYUNCUSUYDU

GenÃ§ nesillere Isabell Adjani'yi tanÄ±tmak gerekirse... Cezayir doÄŸumlu TÃ¼rk bir baba ile Alman asÄ±llÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olarak Paris'in gÃ¶Ã§men mahallesi olarak bilinen bÃ¶lgelerinden birinde dÃ¼nyaya geldi Adjani.

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HenÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken de amatÃ¶r olarak tiyatro ile ilgilenmeye baÅŸladÄ±. Ä°ki yÄ±l sonra da ilk sinema filmi Le Petit Bougnant'ta kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Zaten sonra da Ã§ocuk yaÅŸta baÅŸlayan sinema kariyerini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

AynÄ± zamanda bir ÅŸarkÄ±cÄ± da olan Isabelle Adjani, Camille Claudel, KraliÃ§e Margot, YeraltÄ± (Metro) Ishtar, Ä°brahim Bey ve Kur'an'Ä±n Ã‡iÃ§ekleri gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±.