Irmak’Lama’

Aklım almıyor.

Hayret ediyorum.

Bu ‘mülayim’ kızdan bu ‘hırçın’ kız nasıl çıktı?

Nasıl geldi Irmak Arıcı bu hale?

Trafikte biriyle tartışıyor Irmak Arıcı...

(İnanılmaz değil mi?)

Sonra arabadan inip tartıştığı şoförün üzerine yürüyor...

(Şaka gibi biliyorum...)

Adamın camına falan vuruyor, ‘insene aşağıya’ diyor...

(Pes dediğinizi duyuyorum.)Sonra da tartıştığı şoförün yüzüne defalarca tükürüyor...

(Ben yazarken bile ‘yoook artık’ diyorum.)

Tükürmek nedir yahu?

Sen ‘lama’ mısın?

Trafikte magandalık yapanlara isyan ediyorsun ama senin yaptığın ne?

Bir insanın yüzüne tükürmek ne demek?

Hele ki korona döneminde!

◊ Irmak Arıcı yarın çıkıp, arkadaşlar maskenizi takın, temas etmeyin kimseyle dese.

◊ Trafikte kadınlara saldıranları sosyal medyasından eleştirse.

◊ ‘Şiddete hayırrrrrr’ diye isyan etse.

Kim takar artık, kim ciddiye alır?

Bu arada yüzüne tükürülen sürücü de “Korona salgını varken birine tükürmek suç” diyerek şarkıcıdan şikayetçi olmuş.

Ben daha ne diyeyim..

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