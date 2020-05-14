İrem Derici: Evlilikte dört öpücük kuralı önemli!
İrem Derici konuk olduğu ‘Umarım Annem Dinlemez’ adlı podcast’te babasının (Hulisi Derici) evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı
İşte İrem Derici'nin o açıklaması; İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider.
Radyocu Rıza Esendemir ile 2014’te evlenip 2016’da boşanan İrem Derici, “Sizde ilk hangisi bitti?” sorusuna şöyle cevap verdi: İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz.
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