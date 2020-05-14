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Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

İrem Derici: Evlilikte dört öpücük kuralı önemli!

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İrem Derici: Evlilikte dört öpücük kuralı önemli!
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İrem Derici konuk olduğu ‘Umarım Annem Dinlemez’ adlı podcast’te babasının (Hulisi Derici) evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı

İşte İrem Derici'nin o açıklaması; İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider.

İrem Derici: Evlilikte dört öpücük kuralı önemli
Radyocu Rıza Esendemir ile 2014’te evlenip 2016’da boşanan İrem Derici, “Sizde ilk hangisi bitti?” sorusuna şöyle cevap verdi: İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz.

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