İngiliz tarihçi ve televizyoncu: Deprem acısına ortak oldu, programını yayından çekti

Hughes, Türkiye'nin 11 ilinin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen büyük felaketin kurbanlarının acısına saygı göstermek amacıyla Treasures of The World (Dünyanın Hazineleri) adlı seri kapsamında yer alan Turkey: Delights of the East adlı bölümün, programlanan tarihte değil daha sonra yayınlanacağını belirtti.

Bettany Hughes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Türkiye'nin ve bölge halkının acısına saygı amacıyla programımızın yayınını erteliyoruz" diye yazdı. Hughes bu kararın Türkiye'deki dost ve meslektaşlarının da ortak arzusuyla alındığını ekledi. Türkiye ile ilgili bölümün 18 Mart'ta ekrana geleceği belirtildi.

Bettany Hughes, bir başka Twitter paylaşımında Hatay'da deprem sonucu ikiye ayrılan bir tarlanın görüntülerini de paylaşarak "Daha birkaç ay önce bu bölgede çekim yaptıklarını belirtti Takipçilerini de The Disasters Emergency Committee (DEC) adlı yardım kurumunun felaketzedeler için düzenlediği kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Klasik tarih konusunda uzmanlaşan Bettany Hughes, aynı zamanda bir yazar ve yayıncı. Hughes, 2017 yılında yayınlanan Istanbul: A Tale of Three Cities adlı bir kitaba da imza attı. Kitap, Üç Şehrin Hikayesi adıyla ülkemizde de yayınlandı.