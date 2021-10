İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

Haberin Devamı

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, 32'nci doğum gününde bir kez daha anne oldu. Beklenenden daha erken dünyaya gelen kızını evinde doğuran Solomon, o anlar da çekilen video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Solomon doğum yaparken, yanında iki ebe dışında nişanlısı Joe Swash ve kız kardeşi Gemma da hazır bulundu.

Şarkıcılığın yanı sıra görev aldığı The Loose Woman adlı TV programıyla da tanınan Stacey Solomon, kızını kendi doğum günü de olan 4 Ekim'de dünyaya getirdiğini açıkladı. Bunu da sosyal medyada paylaştığı "Dün hayatımda arzu edebileceğim en güzel doğum günü hediyesini aldım" mesajıyla duyurdu.

Sosyal medyada, kızının bir an önce dünyaya gelmeye ve kendileriyle tanışmaya karar verdiğini anlatan Stacey Solomon, ebelerin, rahatlaması ve daha konforlu bir şekilde nefes almasını sağlayan ekipmanla birlikte hemen evine gittiklerini belirtti. O sabah uyandığında hastaneye gitme ihtiyacı hissettiğini anlatan Solomon, sonra her şeyin yolunda olduğunu öğrendiklerinde eve gitme kararı aldıklarını yazdı. Yine paylaşımlarında yer verdiği ve kendisini doğum sancısı çekerken gösteren videolardan birinde hastanede kalıp epidural anestezi almadığı için bir süre pişman olduğunu da ifade etti.

Instagram hesabında paylaştığı videolarda Stacey Solomon'un çektiği doğum sancısına rağmen gülümsemeyi ihmal etmediği de görüldü. Büyük olasılıkla doğum günü kutlaması için yaptığı makyajın, bu ani doğum sırasında bile yerli yerinde durması da dikkat çekti. Bebeğini dünyaya getiren Solomon daha sonra nişanlısıyla ve diğer üç çocuğuyla yatakta çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasında paylaştı.

Kızının da kendisiyle aynı doğum gününü paylaşmaktan büyük mutluluk duyan Solomon "O burada... Annesinin doğum gününde doğdu. Bizim küçük kızımız. Doğum günün kutlu olsun benim sevgili kızım" notuyla takipçilerine duyurdu. Solomon, yeni dünyaya gelen kızına "Seni, tahmin edebileceğinden çok daha fazla seviyoruz. Erkek kardeşlerin, baban ve ben sana çok aşığız. Harika dokuz ay için teşekkürler. Hayatımızın geri kalanında seninle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz" diye seslendi.

Stacey Solomon ile Joe Swash'ın Rex adında bir tane oğulları bulunuyor. Swash'ın Emma Sophocleous ile eski ilişkisinden 14 yaşında Harry adında bir oğlu var. Solomon ise eski ilişkilerinden Zach, ve Leighton adında iki çocuğu daha bulunuyor.