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İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

#Stacey Solomon#Joe Swash#The Loose Woman

Yeni yaşına dünyanın en güzel hediyesiyle girdi. Önce doğum günü pastasından bir dilim yedi sonra da evinden dışarı çıkmadan, üç erkek çocuktan sonra bir de kız bebek dünyaya getirdi.

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NİŞANLISI VE KIZ KARDEŞİ YANINDAYDI
İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, 32'nci doğum gününde bir kez daha anne oldu. Beklenenden daha erken dünyaya gelen kızını evinde doğuran Solomon, o anlar da çekilen video ve fotoğrafları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Solomon doğum yaparken, yanında iki ebe dışında nişanlısı Joe Swash  ve kız kardeşi Gemma da hazır bulundu.

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Şarkıcılığın yanı sıra görev aldığı The Loose Woman adlı TV programıyla da tanınan Stacey Solomon, kızını kendi doğum günü de olan 4 Ekim'de dünyaya getirdiğini açıkladı. Bunu da sosyal medyada paylaştığı "Dün hayatımda arzu edebileceğim en güzel doğum günü hediyesini aldım" mesajıyla duyurdu.

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi


BİR AN HASTANEDE KALMADIĞINA PİŞMAN OLDU
Sosyal medyada, kızının bir an önce dünyaya gelmeye ve kendileriyle tanışmaya karar verdiğini anlatan Stacey Solomon, ebelerin, rahatlaması ve daha konforlu bir şekilde nefes almasını sağlayan ekipmanla birlikte hemen evine gittiklerini belirtti.  O sabah uyandığında hastaneye gitme ihtiyacı hissettiğini anlatan Solomon, sonra her şeyin yolunda olduğunu öğrendiklerinde eve gitme kararı aldıklarını yazdı. Yine paylaşımlarında yer verdiği ve kendisini doğum sancısı çekerken gösteren videolardan birinde hastanede kalıp epidural anestezi almadığı için bir süre pişman olduğunu da ifade etti.

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

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MAKYAJINI BİLE SİLEMEDİ
Instagram hesabında paylaştığı videolarda Stacey Solomon'un çektiği doğum sancısına rağmen gülümsemeyi ihmal etmediği de görüldü. Büyük olasılıkla doğum günü kutlaması için yaptığı makyajın, bu ani doğum sırasında bile yerli yerinde durması da dikkat çekti. Bebeğini dünyaya getiren Solomon daha sonra nişanlısıyla ve diğer üç çocuğuyla yatakta çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasında paylaştı.

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

'HARİKA DOKUZ AY İÇİN TEŞEKKÜRLER'
Kızının da kendisiyle aynı doğum gününü paylaşmaktan büyük mutluluk duyan Solomon "O burada... Annesinin doğum gününde doğdu. Bizim küçük kızımız. Doğum günün kutlu olsun benim sevgili kızım" notuyla takipçilerine duyurdu. Solomon, yeni dünyaya gelen kızına "Seni, tahmin edebileceğinden çok daha fazla seviyoruz. Erkek kardeşlerin, baban ve ben sana çok aşığız. Harika dokuz ay için teşekkürler. Hayatımızın geri kalanında seninle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz" diye seslendi.

İngiliz şarkıcı Stacey Solomon, önce doğum günü pastasını yedi, sonra evinde dördüncü bebeğini doğurdu: Makyajını bile silemedi

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DÖRDÜNCÜ BEBEĞİ KIZ OLDU
Stacey Solomon ile Joe Swash'ın Rex adında bir tane oğulları bulunuyor. Swash'ın Emma Sophocleous ile eski ilişkisinden 14 yaşında Harry adında bir oğlu var. Solomon ise eski ilişkilerinden Zach, ve Leighton adında iki çocuğu daha bulunuyor.

 

 

 

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#Stacey Solomon#Joe Swash#The Loose Woman