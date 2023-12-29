Herkes niye onların yanında olduğunu merak etmişti... Geldi yeni bir çocuk daha... Meğer önemli bir görevi varmış

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Üç yıl önce Prens Harry ile Meghan Markle'ın görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasına kadar, onlar da tıpkı Kate ve William gibi hep ön plandaydı.

Onların ülke dışına yerleşmesinden sonra ise aile, yeni yüz sıkıntısı çekmedi. Bunun son örneği de geçen pazartesi günü Sandringham'daki Noel ayini yürüyüşü sırasında gözler önüne serildi.

Öncelikle bütün aile üyeleri oradaydı elbette. Başta Kral Charles, Kraliçe Camilla, William, Kate ve üç çocukları olmak üzere orada olması beklenmeyenler bile o gün ailenin yanındaydı.

Hatta ailenin başını ağrıtma konusunda Harry ile yarışan Andrew bile eksik kalmadı. Onun yıllar önce boşandığı eski karısı Sarah Ferguson'ı da unutmayalım...

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Ama bu yıl ailenin halkın karşısında gövde gösterisi yaptığı o kısa yürüyüşte dikkat çeken bambaşka biri daha vardı.

Kate ve William ile birlikte yürüyüşü tamamlayan küçük bir kız: Mia Tindall. Yani Kraliçe'nin tek kızı olan Prenses Anne'in torunu. Zara ve Mike Tindall'ın kızı.

Küçük Mia, üzerindeki kıyafeti hatta saçlarına iliştirdiği süslü saç bandıyla dikkat çekti. Mia, kendi anne ve babası Zara ve Mike ile birlikte değildi o gün. Prens William ve Prenses Kate'in çocuklarının yanından hiç ayrılmadı. Özellikle de küçük Louis'nin.

Zaten yürüyüş sırasında Louis'nin bir elinden babası William tutarken diğer elinden de Mia tutuyordu.

İlerleyen anlarda Mia ile Prenses Charlotte'un yan yana gelmesi, aralarında konuşup gülüşmeleri de dikkat çekti. Özetle Mia, sanki Kate ile William'ın çocuklarından biri gibiydi. İşte bu durum da büyük ilgi çekti.

Mia'nın Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin yanında yürümesi çeşitli yorumlara neden oldu. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise ailenin ABD'ye yani Prens Harry ve Meghan Markle'a gönderdiği bir mesaj olduğuydu. Yani aile "siz olmasanız da biz birlikteyiz" diyordu okyanusun karşı kıyısına.

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Fakat Mia'nin Louis'nin yanından ayrılmamasına ilişkin başka iddialar da var.

Buna göre 9 yaşındaki Mia'nın bir görevi vardı. Yani bir amaç için Louis'nin yanındaydı. Bunu ortaya atan da vücut dili uzmanı Judi James.

James, Mirror gazetesine yaptığı açıklamada Mia'nın haşarılığıyla bilinen Louis'ye göz kulak olmakla görevledirildiğini ileri sürdü.

James "Louis, yaşıtı bütün çocuklar gibi o saba heyecanlı ve sabırsızdı. Mia'ya da küçük çocuğun elini tutma görevi verilmişti" dedi.

James, Louis'nin babası William'ın da çocuğun diğer elini tuttuğunu ve onu sakinleştirmek için zaman zaman saçını okşadığını hatırlattı.

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Mia Tindall, yürüyüş boyunca gerçekten de Louis'nin yanından hiç ayrılmadı. Sürekli onu kontrol etmeye çalıştı.

Bu arada bugüne kadar William ile Kate'in tüm aile katıldıkları etkinliklerde Louis'yi kontrol altına alma görevi ablası Charlotte'a veriliyordu. Ama bu iddialara göre onu "hizada tutması" için Mia görevlendirildi.

Tabii ki Tindall çiftinin, Galler çiftinin çocuklarının yanından ayrılmamasının başka bir nedeni de var: İki aile arasındaki yakınlık.

Kate ve William, Zara ve Mike ile gayet iyi geçiniyor. Ailece görüşüyorlar ve yakınlıkları da sık sık kameralara takılıyor.

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Kate ile William'ın en küçük çocuğu Louis henüz 5 yaşında. Zaman zaman da ailesiyle birlikte halkın karşısına çıkıyor. Louis'nin en çok dikkat çektiği dönem Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'nci yılını kutlandığı dönem oldu.

Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkan Louis, gösteri uçaklarının geçişi sırasında çığlık çığlığa bağırınca bütün dünyanın dikkatini çekti. Hatta Kraliçe bile bir ara onu sakinleştirmeye ve oyalamaya çalıştı.

O dönemde susması için annesi Kate'in ağzını eliyle kapatması, oturduğu sandalyenin üzerine çıkıp dans etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Ardından bir kez daha Trooping The Colour etkinliğinde yine balkona çıktı. Orada da asker selamı vermek dahi birçok ilginç hareketiyle konuşuldu.

Fakat ondan sonraki etkinliklerde Louis biraz daha durgun göründü. Onlarda da yanında hep ablası Charlotte vardı. Dedesi Charles'in taç giyme töreni sırasında da Charlotte kardeşine göz kulak oldu.

Zara ve Mike Tindall çiftinin kızı olan Mia'nın biri kız diğeri erkek iki kardeşi daha bulunuyor. Tindall çifti, Kate ile Wililam'ın ailede en yakın olduğu akrabalarından biri.