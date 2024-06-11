İlk gelinliğini 55 yaşında giydi.. Geçen yaz belediye nikahı kıymışlardı... Bu yıl düğün yaptılar

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Bu sözler geçen yıl ani bir kararla bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Billy Crudup ile evlenen Naomi Watts'a ait.

GEÇEN YIL NİKAH, BU YIL DÜĞÜN

Liev Schreiber ile uzun süreli bir birliktelik yaşadıktan ve iki çocuk sahibi olduktan sonra yollarını ayıran 55 yaşındaki Naomi Watts, geçen yıl da aniden meslektaşı Billy Crudup ile sade bir nikahla evlendi.

Üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra da ünlü çift, aile ve yakın dostlarıyla birlikte bir düğün yaptı. O törende de eski ilişkilerinden dünyaya gelen çocukları mutlu çifte eşlik etti.

Naomi Watts ile Billy Crudup, geçen yıl haziran ayında yani bundan tam bir yıl önce New York'ta belediye sarayında bir nikah kıydı.

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Mutlu haberi de sosyal medya sayfasından ilan etti Watts. Ama böylesine çok katılımlı bir düğün yapmak o zamandan bu yana akıllarındaydı.

ÜNLÜ KONUKLARI DA TANIKLIK ETTİ

Sonunda Watts ile Crudup, bu hayallerini de gerçekleştirdi. Meksika'nın başkenti Mexico City'de aile üyelerinin ve ünlü konuklarının tanıklığında bir kez daha evlendi ünlü çift.

Naomi Watts, düğününde sırt dekoltesiyle dikkat çeken sade bir gelinlik giydi. Saçlarını da basit bir şekilde toplayan Watts, beyaz çiçekleriyle sade ama güzel bir gelin oldu.

55 yaşındaki damat Billy Crudup ise klasik takım elbisesi içinde gayet şık görünüyordu.

Düğünde gelin Naomi'yi damada, Liev Schreiber ile ilişkisinden dünyaya gelen iki oğlundan biri olan 15 yaşındaki Kai Schreiber teslim etti.

Billy Crudup'ın sağdıçlığını ise Mary Louise Parker ile ilişkisinden doğan oğlu William Atticus üstlendi.

Naomi Watts ile Billy Crudup'ın düğününe katılanlar arasında, güzel oyuncunun çok yakın dostu olan Nicole Kidman ile Hugh Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness, Justin Theroux gibi isimler de yer aldı.

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GELİNİN ANNESİ ÇOK HEYECANLIYDI

Naomi Watts ile Billy Crudup'ın düğün töreninde çekilen fotoğrafları da konuklarının sosyal medya sayfalarından bol bol paylaşıldı.

Watts'ın erkek kardeşi Ben ise ablasının mutlu gününde düğün fotoğrafçılığı görevini üstlendi.

Ben Watts, yaptığı sosyal medya paylaşımında düğünün Meksika'da harika bir lokasyonda yapıldığını yazdı.

Başta gelinin annesi Myfanwy olmak üzere herkesin de gayet heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Damadın sağdıçlığını eski ilişkisinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu yaptı.





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'BİRBİRİMİZİ BİRAZ GEÇ BULDUK'

Naomi Watts ile Billy Crudup, bir süre birlikte olduktan sonra geçtiğimiz yıl haziran ayında New York'ta belediye nikahı kıydılar. Ünlü oyuncu mutlu haberi de sosyal medya sayfasından duyurdu.

Watts, evlilik töreninden sonra verdiği bir röportajda Billy Crudup ile birbirlerini, hayat yolculuğunun ilerleyen safhalarında bulduklarını anlatmıştı.

Ama ardından da şunu eklemişti: "Asla hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız... "

11 YILLIK İLİŞKİSİNDEN İKİ TANE OĞLU VAR

Naomi Watts, bugüne kadar en uzun süreli ilişkisini meslektaşı Liev Schreiber ile yaşadı. Eski çiftin 16 yaşında Sasha ve 15 yaşında Kai adında iki tane oğlu bulunuyor.

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Watts'ın eski sevgilisi Schreiber de 2017'den bu yana birlikte olduğu Taylor Neisen ile geçen yıl evlendi. Çiftin yine aynı yıl bir tane kız bebeği dünyaya geldi.

Mutlu çift, geçen yıl haziran ayında sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti.