Öpüşmeye öyle dalmışız ki 'durun' dediklerini duymadık... Sonra ölesiye utandım!

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Özellikle de oyuncuların senaryo gereği yakınlaştıkları o romantik sahneler...

Sorsanız her bir ünlünün bu tür sahnelerle ilgili farklı ve ilginç anıları vardır... Bazıları rol arkadaşından hiç hoşlanmasa da kamera karşısında ona aşıkmış gibi davranmak zorunda bile kalır.

Birkaç dakika içinde ekrandan ya da perdeden geçip giden o sahnelerin öncesi de ayrı bir konu. Özellikle de oyuncuların seçimi.

Sadece dış görünüşüne göre değil birbirlerine yakışıp yakışmadıklarına da bakılır böyle durumlarda. Kısaca özetlersek "iki oyuncunun kimyalarının birbirine uyup uymadığı" yani birbirlerine yakışıp yakışmadıkları, seyirci üzerindeki etkileri dizi ya da filmin kadrosu tam olarak oluşmadan iyice test edilir.

İşte günümüzün ünlü oyuncularından biri mesleğinin bir döneminde bu konuda başına gelen ve kendisini "ölesiye utandıran" bir deneyimini anlattı. Gelin bir bakalım...

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ÖYLE ÇOK UTANMIŞ Kİ!

Bir rol için seçmelere gittiğinde öpüşme sahnesinin provası sırasında hayatının en utandırıcı anlarından birini yaşayan bu ünlü oyuncu Naomi Watts.

55 yaşındaki oyuncu, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte bir seçme sırasında yaşadığı ilginç bir deneyimi anlattı.

Naomi Watts'ın söylediğine göre yapımcılar adını vermediği ünlü bir oyuncuyla romantik bir sahnede kimyalarının uyup uymadığını test etmek istedi.

O sırada yapmaları gereken de öpüşmekti. Seçme sırasında Watts ve karşısındaki oyuncu öpüşmeye başladı.

'KESTİK' KOMUTUNU DUYMAMIŞLAR

Sonrasını da şöyle anlattı Naomi Watts: "Utanç vericiydi... Çünkü o sırada bize gelen 'kestik' komutunu duymadan öpüşmeyi sürdürdük. Sonra bize bir kez daha 'Tamam, tamam' dediler."

Naomi Watts, hem kendisinin hem de karşısındaki adını vermediği ünlü oyuncunun seçmede görev alanlardan özür dilediğini anlattı. Sonra da "Kendimi sarsılmış hissettim" diye ekledi.

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Ünlü oyuncu, röportajda o rolü alamadığını da belirti. "Belli ki çok da başarılı olamamışım" diye kendine de bir eleştiri yöneltti.

O SAHNELERDE OYNAMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

Naomi Watts'ın başından geçenler böyle. Hollywood'un başka ünlü yıldızları da bu türden yakınlık gerektiren rollerin çekimi sırasında yaşadıklarını zamana zaman anlatıyor.

Gelin onların anlattıklarını, o anlarda hissettiklerini de bir hatırlayalım.

ONUN MİDESİ BULANMIŞ

Son dönemin en gözde yıldızlarından Emily Blunt, kısa bir süre önce konuk olduğu Howard Stern'in sohbet programında bu konuda çarpıcı bir itirafta bulundu.

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Güzel oyuncu, senaryo gereği bazı rol arkadaşlarını öperken midesinin bulandığını itiraf etti.

Blunt, elbette isim vermedi ama herkes onun rol aldığı filmleri düşünüp güzel yıldızın midesini bulandıranan kim olduğunu bulmaya çalıştı.

ÖĞLE YEMEĞİNDE SOĞAN YEMESİ İYİ OLMADI

Hollywood'un yıldız oyuncularından Matt Damon da üstelik isim vererek Scarlett Johansson ile We Bought A Zoo adlı filmde yaşadığı öpüşme sahnesini anlattı.

Ama dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak bilinen Johansson'ı öpmek Damon için hiç de öyle güzel bir anı olarak kalmadı. Hatta Matt Damon'a göre o an korkunçtu.

Bakın ünlü oyuncu nasıl anlattı o günü: " Öğle yemeğine gittik. İkimiz de öpüşme sahnelerinin artık çekilip bittiğini düşünüyorduk. Scarlett öğle yemeğinde soğanlı sandviç yedi. Çekime verilen öğle yemeği molasından sonra sete döndük. O sırada bir tane daha öpüşme sahnesi çekilmesi gerektiğini fark ettiler."

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Johansson da yönetmenden öğle yemeğinde soğanlı sandviç yediğini saklamadı. Ama güzel oyuncunun ağzından yayılan rahatsız edici kokuya rağmen o sahne çekildi.

Sahne çekildi çekilmesine de Matt Damon'ın hafızasında da hiç iyi bir anı olarak yer etmedi. Ünlü oyuncunun söylediğine göre bu kendisi için hiç hoş bir deneyim değildi.

Gözden Kaçmasın O öpüşme sahnesi tatsız bir anı olarak kaldı... Keşke yaşlarımız yakın olsaydı Haberi görüntüle





İKİSİ DE O SAHNEYİ GÜZEL BİR ANI OLARAK HATIRLIYOR

Elbette herkes rol aldığı öpüşme sahnelerini bu şekilde hatırlamıyor. Bunlardan biri de genç yıldız Zac Efron.

Zac Efron ve Zendaya, The Greatest Showman adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. İki genç oyuncu bir sahnede de senaryo gereği öpüştü.

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İşte o sahne iki oyuncuyu da çok etkilemiş. Efron bir röportaj sırasında "iki karakter arasında gerçekleşen o öpüşme sahnesini o ana kadar rol aldığı filmlerdeki benzer sahnelerle kıyasladığında en iyisi olduğunu söylemişti.

O röportaj sırasında Efron'ın yanında oturan Zendaya da "O sahne inanılmayacak derecede özeldi" diye tanımlamıştı.





YÖNETMEN KOCASI OLDUĞU İÇİN TUHAF HİSSETTİ

Hem sinemada hem de TV ekranında rol aldığı yapımlarda bu tür yakınlık gerektiren sahnelerde en çok kamera karşısına geçenlerden biri Kate Winslet.

Sık sık verdiği röportajlarda bunu işinin bir parçası olarak gördüğünü belirten Kate Winslet "Yapmam gerekeni yapıyorum" diye özetliyor durumu.

Ama bir keresinde söylediğine göre onu da çok zorlayan bir sahne oldu. Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile birlikte yıllar sonra Revolutionary Road için kamera karşısına geçti Winslet.

O yapımda da senaryo gereği iki karakterin fiziksel olarak yakınlaşması gerekiyordu. İşte o sahmeber ünlü oyuncuyu zorladı. Bunun nedeni de söylediğine göre filmin yönetmeninin o sırada evli olduğu Sam Mendes olmasıydı.

Ama sonuç olarak o sahnelerde de oynadı. O anlarda neler hissettiğini de şöyle anlattı: "Biri iyi arkadaşım biri eşim. Sevişme sahnelerinde kendimi garip hissettim ama işim bu ve gerekeni yaptım."





O ÇOK EĞLENİYOR

İngiliz oyuncu Hugh Grant ise birkaç yıl önce verdiği bir röportajda bu konudaki çekincelerini çoktan aştığını ifade etmişti. Ona göre bu sahneler işinin bir parçası ve çekerken de ona aşırı eğlenceli geliyor.

Bakın Grant bu konuda neler söyledi: "Bir çok oyuncu bu tür sahnelerin aslında hiç de seksi olmadığını çünkü çevrede set ekibi olduğunu söyler. Ama ben bu tür sahneleri her zaman aşırı derecede eğlenceli bulurum."