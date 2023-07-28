Oscar’lı yıldız 19 yıllık nişanlısıyla evlendi: İmzayı atmak için 6 bin 992 gün bekledik!

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Film, yönetmenlerinden başrol oyuncularına kadar projede yer alan tüm isimlerin adeta hayatını değiştirdi. Yıllarını Hollywood’da veren ve 40 yıla yaklaşan oyunculuk kariyeri boyunca sayısız başrol oynayan Michelle Yeoh da En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.

Gerçek bir Hollywood emektarı olan 60 yaşındaki Michelle Yeoh, Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmiyle hayatının başarısını yakaladı ve sinema tarihine geçti

60 yaşındaki Malezyalı yıldız bu ödüle aday olan ve kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak da adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Gerçek bir sinema emektarı olan yıldız oyuncu etrafında olan ve özellikle de birlikte çalıştığı meslektaşları tarafından yardımseverliği, samimiyeti ve altın gibi bir kalbe sahip olmasıyla tanınıyor.

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Michelle Yeoh, oyunculuk kariyerine başlamadan önce, 1983'te Malezya'nın güzellik kraliçesi seçilmişti

Yıldız oyuncu, hayatının sonbaharında kazandığı Oscar ve daha birçok saygın ödülü kucakladıktan sonra bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi. Üstelik tam 19 yıllık uzun bir nişanlılık döneminin ardından!

Başarılı oyuncu dün ünlü Formula 1 patronu Jean Todt’la evlendi, haberi de törene katılan az sayıda davetliden biri olan Brezilyalı Formula 1 yarışçısı Felipe Massa verdi

Michelle Yeoh, 2004’ten beri birlikte olduğu Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun başkanı ve Formula 1 Ferrari takımının da eski patronu olan 77 yaşındaki ünlü iş insanı Jean Todt’la evlendi. Çiftin evlilik haberini ise İsviçre’deki düğüne katılan bir başka ünlü verdi.

Michelle Yeoh, düğününe kazanarak tarihe geçtiği Oscar ödülünü de getirmişti

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Yıllar boyu Ferrari takımında yer alan Brezilyalı ünlü Formula 1 pilotu Felipe Massa, düğünden fotoğraflar paylaşarak haberi dünyaya duyurmuş oldu. Michelle Yeoh ve Jean Todt, 2019’dan beri yaşadıkları İsviçre’nin Cenevre kentinde evlendi.

Çift aslında 19 yıl önce tanıştı ve 1 ay içinde de nişanlandı ancak imzayı atmaları neredeyse 20 yıl sürdü: Bu detay davetiyede de esprili bir şekilde yer aldı

Bu mutlu sonla biten hikâye çift Şangay’da 2004’te tanıştığında başlamıştı. Birbirlerine görür görmez aşık olan Michelle Yeoh ve Jean Todt ancak 19 yıl sonra evlendi. Çiftin düğün davetiyesinde de bu detay esprili bir şekilde yer aldı.

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“Bugün, 27 Temmuz 2023’te, 6 bin 992 gün sonra, etrafımız ailemiz ve sevdiğimiz dostlarımızla çevrili bir şekilde evleniyoruz. Bu özel anı sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz.” diyordu davetiye. Ve çiftin bir fotoğrafının altında da şu detaya yer verilmişti: “Şangay’da 4 Haziran 2004’te tanıştık. Ben Jean Todt, Michelle Yeoh’ya 26 Temmuz 2004’te evlenme teklif ettim. O da evet dedi. 19 yıl yani 6992 günden sonra buradayız”

Michelle Yeoh'nun hiç çocuğu olmadı hatta ilk evliliği de bu yüzden bitti... Jean Todt'un ise ilk evliliğinden 45 yaşında bir oğlu bulunuyor

Felipe Massa’nın paylaştığı fotoğrafta çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Michelle Yeoh’nun düğününe kazandığı Oscar heykelini de getirdiği ve baş köşeye yerleştirdiği dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncu ilk evliliğini 1988’de Hong Konglu ünlü bir iş insanı olan Dickson Poon’la yaptı. Bu evlilik 1992’de bitti. Michelle Yeoh, hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını ve evliliğinin de bu yüzden bittiğini açıklamıştı.