Oscar’lı yıldız 19 yıllık nişanlısıyla evlendi: İmzayı atmak için 6 bin 992 gün bekledik!

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Film, yönetmenlerinden başrol oyuncularına kadar projede yer alan tüm isimlerin adeta hayatını değiştirdi. Yıllarını Hollywood’da veren ve 40 yıla yaklaşan oyunculuk kariyeri boyunca sayısız başrol oynayan Michelle Yeoh da En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.
60 yaşındaki Malezyalı yıldız bu ödüle aday olan ve kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak da adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Gerçek bir sinema emektarı olan yıldız oyuncu etrafında olan ve özellikle de birlikte çalıştığı meslektaşları tarafından yardımseverliği, samimiyeti ve altın gibi bir kalbe sahip olmasıyla tanınıyor.
Yıldız oyuncu, hayatının sonbaharında kazandığı Oscar ve daha birçok saygın ödülü kucakladıktan sonra bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi. Üstelik tam 19 yıllık uzun bir nişanlılık döneminin ardından!
Michelle Yeoh, 2004’ten beri birlikte olduğu Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun başkanı ve Formula 1 Ferrari takımının da eski patronu olan 77 yaşındaki ünlü iş insanı Jean Todt’la evlendi. Çiftin evlilik haberini ise İsviçre’deki düğüne katılan bir başka ünlü verdi.
Yıllar boyu Ferrari takımında yer alan Brezilyalı ünlü Formula 1 pilotu Felipe Massa, düğünden fotoğraflar paylaşarak haberi dünyaya duyurmuş oldu. Michelle Yeoh ve Jean Todt, 2019’dan beri yaşadıkları İsviçre’nin Cenevre kentinde evlendi.
Bu mutlu sonla biten hikâye çift Şangay’da 2004’te tanıştığında başlamıştı. Birbirlerine görür görmez aşık olan Michelle Yeoh ve Jean Todt ancak 19 yıl sonra evlendi. Çiftin düğün davetiyesinde de bu detay esprili bir şekilde yer aldı.
“Bugün, 27 Temmuz 2023’te, 6 bin 992 gün sonra, etrafımız ailemiz ve sevdiğimiz dostlarımızla çevrili bir şekilde evleniyoruz. Bu özel anı sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz.” diyordu davetiye. Ve çiftin bir fotoğrafının altında da şu detaya yer verilmişti: “Şangay’da 4 Haziran 2004’te tanıştık. Ben Jean Todt, Michelle Yeoh’ya 26 Temmuz 2004’te evlenme teklif ettim. O da evet dedi. 19 yıl yani 6992 günden sonra buradayız”
Felipe Massa’nın paylaştığı fotoğrafta çiftin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Michelle Yeoh’nun düğününe kazandığı Oscar heykelini de getirdiği ve baş köşeye yerleştirdiği dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncu ilk evliliğini 1988’de Hong Konglu ünlü bir iş insanı olan Dickson Poon’la yaptı. Bu evlilik 1992’de bitti. Michelle Yeoh, hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını ve evliliğinin de bu yüzden bittiğini açıklamıştı.