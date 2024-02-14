Oyuncu çift altı yıl sonra bir daha evlendi... Memleket havasında renkli düğün

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Tabii söz konusu olan ünlü düğünü olunca öyle bir tek gecede sonuçlanmaz olay. En az üç gün sürer.

Ama ekranın ünlü çiftlerinden biri bununla da yetinmedi. Aslında bundan altı yıl önce evlenen ve ünlü bir çift, bir kez daha evlendi. Üstelik düğünleri bu kez daha renkliydi.

BİR DE MEMLEKET HAVASINDA EVLENDİLER

Aslında yuvalarını kurduktan altı yıl sonra tekrar evlenen bu ünlü çift rol aldığı Coronation Street adlı diziyle tanınan Bhavna Limbachia.

Bu dizide oynadığı Rana Habeeb karakteriyle tanınan 39 yaşındaki yıldız, kocası Darren Kuppan ile bir kez daha evlendi. Ama bu kez düğün yeri olarak Mauritius'u tercih etti çift.

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İkisi de aynı kökenden gelen çift, sosyal medya üzerinden sonunda geleneksel düğünlerini yapabildiklerini de ilan etti. Bununla da yetinmeyip düğüne kadar yaşadıkları bütün gelişmeleri yine sosyal medyadan takipçilerine duyurdu.

BÜTÜN AYRINTILAR GELENEKLERE UYGUNDU

Orada yaptıkları paylaşımlara göre Bhavna ve kocası Darren geleneksel düğünlerini Mauritius'taki tapınakta 9 Şubat'ta yaptı.

Her ikisi de geleneksel kıyafetlerini giyip takılarını taktı. Gelin Bahavna, makyajını da geleneksel usullere göre yaptı.

Bahavna, adını üç yıl boyunca rol aldığı Coronation Street adlı diziyle duyurdu. 2016'da kadroya katılan oyuncu, karakteri üç yıl sonra senaryo gereği ölünce diziden ayrıldı.

Onun yeniden evlendiği kocası Darren da bir oyuncu. O da karısı gibi Coronation Street'in yanı sıra Emmerdale adlı diziyle de tanınıyor.

DÜĞÜNLERİNİ BİR HAFTA SONRA DUYURDULAR

Bhavna ile Darren aslında 2018 yılında evlendiler. Fakat o klasik bir düğündü. Ama Bhavna o düğünde de yine iki farklı kıyafet giymişti. Damat Darren Kuppan da Hindistan kökenli. Bu yüzden de altı yıl sonra yaptıkları bu renkli düğünün onlar için önemi çok büyük.

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Bhavna ile Darren 2018 yılında klasik bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Ama o zamanlarda ikisinin evli olduğu bilinmiyordu. Hatta evlendikleri ortaya çıkınca bu durum magazin basınında "şok" olarak nitelendirilmişti. Bhavna ile Darren evlendiklerini bir hafta sonra kamuoyuna duyurmuşlardı.

Çift o düğünde de kökenlerinin geleneklerine duyarsız kalmadı. Önce klasik gelinlik ve damatlık giydiler. Düğünün ilerleyen saatlerinde ise yine gelenekler kostümlere büründüler.

SEVGİLİSİNİN KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTTU

Bu düğünün bu kadar şaşırtıcı olmasının nedeni ise Bhavna'nın flört ettikleri süre boyunca Darren'ın kimliğini gizli tutmasıydı.

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Sonunda düğün fotoğraflarıyla çok merak edilen gerçeği de gözler önüne serdi güzel oyuncu.

Bhavna ile Darren aslında aynı dizide farklı dönemlerde rol almıştı... Darren 2010 ile 2013 arasında dizide kamera karşısına geçti. Bhavna ise aynı yapımda 2016 ile 2019 arasında rol aldı.

Bhavna Limbachia İngiltere'de dünyaya geldi. Babası Kenyalı annesi ise Hindistan doğumlu. Kocası Darren Kuppan da onunla aynı kökenden geliyor.

Çiftin altı yıl sonraki ikinci düğünü rengarenk bir atmosferde yapıldı.