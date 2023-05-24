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İlham Gencer hayatını kaybetti

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#İlham Gencer#Piyanist#Müzik
İlham Gencer hayatını kaybetti
Onur Karademir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 20:08

Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer (100) hayatını kaybetti.

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Bir süredir Bodrum'da bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı bu akşam hayatını kaybetti.

Acı haberi oğlu Bora Gercer, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Babam,
Türkiye'nin babası,benim canım,varlığımın sebebi.
Dünya iyisi,insan,adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik.
Gereken bilgileri daha sonra vereceğim.Büyük üzüntü içindeyiz.
Çok Uğraştık,çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi, Ahu Atmaca ve Ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim.
Hastane sürecinde Acıbadem Bodrum hastanesine, doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız.
Allah sevenlerine sabırlar versin.
Herkese sevgi ve saygılarımla.

İlham Gencer hayatını kaybetti

TÜRKÇE SÖZLÜ POP MÜZİĞİNİ BAŞLATAN İSİM
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer, caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. Gecede sanat dünyasına kazandırdığı Ajda Pekkan da sahneye çıkmıştı. 
İlham Gencer hayatını kaybetti

 Bora-Ayşe-İlham-İlhan Gencer 

  

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#İlham Gencer#Piyanist#Müzik

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