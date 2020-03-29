Haber Giriş: 29.03.2020 - 08:38,
İlham Gencer: Emekli maaşımı çekeceğim
Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan usta sanatçı İlham Gencer önceki gün Bebek’teydi.
93 yaşındaki sanatçı gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” dedi. Gencer’in ayakkabılarına galoş geçirmesi dikkatlerden kaçmadı.
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