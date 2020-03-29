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Haber Giriş: 29.03.2020 - 08:38,Son Güncelleme:/

İlham Gencer: Emekli maaşımı çekeceğim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İlham Gencer: Emekli maaşımı çekeceğim
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Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden olan usta sanatçı İlham Gencer önceki gün Bebek’teydi.

93 yaşındaki sanatçı gazetecilerin sokağa çıkma yasağını hatırlatması üzerine, “Evden emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu yeni öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var. Eczaneden ilaçlarımı aldıktan sonra hemen eve gideceğim” dedi. Gencer’in ayakkabılarına galoş geçirmesi dikkatlerden kaçmadı.

İlham Gencer: Emekli maaşımı çekeceğim


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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