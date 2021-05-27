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Haber Giriş: 27.05.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması

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İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü açıklaması

Adı ‘Masumiyet’teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk dedikodularına karışan İlayda Alişan hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İlayda Alişan’ın adı önce ‘Şampiyon’daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan ‘Masumiyet’teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu aşk dedikodularına tepki gösterdi. “İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum. Aşka değil, kariyerime odaklandım” dedi.

İlayda Alişandan Serkay Tütüncü açıklaması

 

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