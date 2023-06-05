×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İkinci bebek yolda!

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Töre#Buket Töre#Hamile
İkinci bebek yolda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:40

Adel isminde 2,5 yaşında kızları olan Buket-Gökhan Töre çifti, ikinci kez anne-baba oluyor.

Haberin Devamı

Ankaragücü’nün yıldız futbolcusu Gökhan Töre, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Mimar eşi Buket Töre ile 2020 yılında evlenen ünlü futbolcu, bir yıl sonra baba olmuştu. Adel isminde bir kız çocuğu olan çiftin ikinci bebeklerinin de kız olduğunu öğrendim. İkinci bebeklerinin heyecanını yaşayan Töre çifti, kızlarını ağustos ayında kucaklarına alacak.

İkinci bebek yolda

Bu arada aile, deprem felaketinde ebeveynsiz kalan çocuklar için de harekete geçmişti. Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak koruyucu aile olmak istediklerini belirtmişti. Başvuruları kabul edilen Töre çifti, ilk aşamada ‘gönülle aile’ oldu. Korunma altındaki çocukları ziyaret eden aile, hafta sonları ya da resmi tatillerde de evlerini çocuklara açıyorlar. Çift, devam eden sürecin sonunda bir çocuğu evlatlık edinerek, ailelerini büyütecek.

Haberin Devamı

Sıla’yla açılıyor

Savoir Concept’in yeni markası Nefes Orman, 11 Haziran’da Sıla konseriyle kapılarını açıyor. Sürdürülebilirliği, doğaya ve insana saygıyı kendine ilke edinmiş Nefes Orman, şehrin telaşından uzak doğal yaşamı, bu yaşam alanındaki etkinlik ve aktiviteleriyle İstanbullulara yeni bir alternatif sunacak.

İkinci bebek yolda

15 hektar arazi üzerine kurulu mekânda; adrenalin dolu Nefes parkuru, Wellness sağlıklı yaşam alanı, tenis kortları, düğün ve kurumsal organizasyonlara yönelik etkinlik alanları ve daha birçok imkan var. Açılış ardından 23 Haziran’da Cem Adrian konseri ile etkinlik serisi devam edecek.

30 yaşa renkli parti

Katre Turan, geçtiğimiz hafta Kandilli’deki Cafe Kandilli’de ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. İç mekân tasarımı ve ev aksesuarları alanında hizmet veren Room İstanbul’un masaları süslediği doğum günü partisinin organizasyonunu ise Berna Yardımcı üstlendi.

Haberin Devamı

İkinci bebek yolda

30’uncu yaşını kutlayan Katre Turan’ı bu özel gününde başta eltisi Aslıhan Turan olmak üzere, birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde pastasını üfleyen Turan, en güzel dileklerini ailesi ve dostları için diledi.

İkinci bebek yolda

Ayşegül Saner - Aslıhan Turan - Güler Doğan
İkinci bebek yolda

Rüya Büyüktetik - Ayşe Burcu Kaya
İkinci bebek yolda

Katre Turan - Aslıhan Doğan Turan
İkinci bebek yolda

Tuğçe Postoğlu - Melis Özer
İkinci bebek yolda

Buse Terim

Haberin Devamı

Yeni sanat mekanı

Bİ’NEVİ Galeri, Teşvikiye’de sanat alanına yeni bir soluk getirmek üzere koleksiyoner Dost Gazimihal tarafından 75 sanatçının 150’den fazla eserine ev sahipliği yapan yeni nesil bir sanat platformu olarak kuruldu.

İkinci bebek yolda

Nişantaşı’nda yer alan Bİ’NEVİ Galeri koleksiyonunda; Ergin İnan, Utku Varlık, Selma Gürbüz, Komet, Neş’e Erdok, Selim Turan, Abidin Dino, İbrahim Safi gibi Türk sanat dünyasının büyük ustalarının yanı sıra Taner Yılmaz, Nihan Çakır, Ebru Çakmak, Yiğit Yazıcı ve daha birçok genç Türk sanatçıların eserleri de yer alıyor.

İkinci bebek yolda

Dost Gazimihal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gökhan Töre#Buket Töre#Hamile

BAKMADAN GEÇME!

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF
BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Doğum yapmaktan neden bu kadar çok korkuyorum?

#Sağlık