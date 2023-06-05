İkinci bebek yolda!

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Ankaragücü’nün yıldız futbolcusu Gökhan Töre, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Mimar eşi Buket Töre ile 2020 yılında evlenen ünlü futbolcu, bir yıl sonra baba olmuştu. Adel isminde bir kız çocuğu olan çiftin ikinci bebeklerinin de kız olduğunu öğrendim. İkinci bebeklerinin heyecanını yaşayan Töre çifti, kızlarını ağustos ayında kucaklarına alacak.

Bu arada aile, deprem felaketinde ebeveynsiz kalan çocuklar için de harekete geçmişti. Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak koruyucu aile olmak istediklerini belirtmişti. Başvuruları kabul edilen Töre çifti, ilk aşamada ‘gönülle aile’ oldu. Korunma altındaki çocukları ziyaret eden aile, hafta sonları ya da resmi tatillerde de evlerini çocuklara açıyorlar. Çift, devam eden sürecin sonunda bir çocuğu evlatlık edinerek, ailelerini büyütecek.

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Sıla’yla açılıyor

Savoir Concept’in yeni markası Nefes Orman, 11 Haziran’da Sıla konseriyle kapılarını açıyor. Sürdürülebilirliği, doğaya ve insana saygıyı kendine ilke edinmiş Nefes Orman, şehrin telaşından uzak doğal yaşamı, bu yaşam alanındaki etkinlik ve aktiviteleriyle İstanbullulara yeni bir alternatif sunacak.

15 hektar arazi üzerine kurulu mekânda; adrenalin dolu Nefes parkuru, Wellness sağlıklı yaşam alanı, tenis kortları, düğün ve kurumsal organizasyonlara yönelik etkinlik alanları ve daha birçok imkan var. Açılış ardından 23 Haziran’da Cem Adrian konseri ile etkinlik serisi devam edecek.

30 yaşa renkli parti

Katre Turan, geçtiğimiz hafta Kandilli’deki Cafe Kandilli’de ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. İç mekân tasarımı ve ev aksesuarları alanında hizmet veren Room İstanbul’un masaları süslediği doğum günü partisinin organizasyonunu ise Berna Yardımcı üstlendi.

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30’uncu yaşını kutlayan Katre Turan’ı bu özel gününde başta eltisi Aslıhan Turan olmak üzere, birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde pastasını üfleyen Turan, en güzel dileklerini ailesi ve dostları için diledi.

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Ayşegül Saner - Aslıhan Turan - Güler DoğanRüya Büyüktetik - Ayşe Burcu KayaKatre Turan - Aslıhan Doğan TuranTuğçe Postoğlu - Melis ÖzerBuse Terim

Yeni sanat mekanı

Bİ’NEVİ Galeri, Teşvikiye’de sanat alanına yeni bir soluk getirmek üzere koleksiyoner Dost Gazimihal tarafından 75 sanatçının 150’den fazla eserine ev sahipliği yapan yeni nesil bir sanat platformu olarak kuruldu.



Nişantaşı’nda yer alan Bİ’NEVİ Galeri koleksiyonunda; Ergin İnan, Utku Varlık, Selma Gürbüz, Komet, Neş’e Erdok, Selim Turan, Abidin Dino, İbrahim Safi gibi Türk sanat dünyasının büyük ustalarının yanı sıra Taner Yılmaz, Nihan Çakır, Ebru Çakmak, Yiğit Yazıcı ve daha birçok genç Türk sanatçıların eserleri de yer alıyor.

Dost Gazimihal