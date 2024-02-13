Beşinci nişanlısıyla evlenmeyi başarmıştı... Yeni soyadım bana çok yakıştı!

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Ta ki "ruh eşim" dediği beşinci nişanlısını buluncaya kadar. Onunla, internet üzerinden başlayan aşkları gerçek hayata taşındı. Sonra da resmiyete döküldü.

Romantik bir ortamda üstelik bir bölümünde yağmur da yağan bir düğünle evlendiler. Şimdi ise onun kalbini hızlandıran başka bir gelişme yaşandı. Artık onun yeni bir ismi var: Bütün resmi belgelerinde kocasının soyadını aldı.

ONA BAŞINDAN BERİ 'RUH EŞİM' DİYOR

Bu anlattığımız ünlü İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook. 42 yaşındaki Brook, 2022 yılından bu yana ilişkilerinin başında bile "ruh eşim" diye tanımladığı Jeremy Parisi ile evli.

Her ne kadar çok genç yaşta başladığı mesleğinde kendi soyadıyla tanınıyor olsa da Brook artık milyonlarca evli kadın gibi resmi işlemlerinde Parisi'nin soyadını taşıdığını duyurdu.

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Brook "Postadan yeni pasaportumu aldım. Artık adım Bayan Parisi. Kelly Parisi.. Bu tuhaf ama çok sevimli. Kelly Parisi harika bir isim. Çok İtalyan" dedi.

Bu sözleriyle de yarı İtalyan, yarı Fransız kocası Jeremy Parisi'nin soyadını taşımaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

'EVLİ OLMAK SEVGİLİ OLMAKTAN FARKLI... BAŞKA BİR ŞEY'

38 yaşındaki model Jeremy Parisi ile evliliğinde 18 ayı geride bırakan Kelly Brook " 10 yıldır birlikteyiz. Ama biriyle evli olmak farklı. Sanırım bu bizim için güzel bir şey. Kendimizi bir aile gibi hissediyoruz, birbirimizle bağlantımız daha da arttı" diye sürdürdü sözlerini.

Güzel yıldız bu durumu da "Biz geleceğimizi birlikte planlıyoruz. Artık kız arkadaş ve erkek arkadaş olayının ötesindeyiz, bir aile olduk" diyerek anlattı.

Belli ki Jeremy Parisi, Kelly Brook'un evlilik konusundaki fikirlerinin değişmesine de neden oldu. Brook, yıllar önce evlenmeden ayrıldığı aktör Jason Statham ile nişanlıyken bir erkeğin eşi olma fikrine pek sıcak bakmadığını söylemişti.

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Kelly Brook Statham'dan ayrıldıktan sonra bu kez başka bir oyuncu olan Billy Zane ile nişanlandı. Sonra aldatılıp ayrıldığı, bir şans daha verip yine de ilişkisini yürütemediği Thom Evans, Danny Cipriani ve TV yıldızı David McIntosh ile nişanlılık dönemleri yaşadı.

Ama bütün bu ilişkileri de hüsranla bitti. Sonunda Jeremy Parisi ile tanıştığında da hayatı değişti.

İNTERNETTE TANIŞIP AŞKLARINI GERÇEK DÜNYAYA TAŞIDILAR

Brook ile Parisi önce internet üzerinden tanıştılar. Sonra gerçek hayatta bir araya gelip birbirlerine aşık oldular.

Uzun bir nişanlılık sürecinden sonra Kelly Brook bu kez aşkını tamamına erdirdi. Parisi ile İtalya'da Civitavecchia'da Orta Çağ'dan izler taşıyan bir atmosferde evlendiler.

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Modellik ve oyunculuktan sonra radyo programcılığına başlayan Kelly Brook, bu kez ilişkisini kaybetmek istemediğini sözleriyle de ifade etmişti.

Güzel yıldız Parisi ile ilişkisini ciddiye aldığını belirtip "Ben söz verdim, yeminimi ettim. İyi ya da kötü günde hastalıkta ya da sağlıkta onun yanında olacağım" diye konuşmuştu.

Kelly Brook, evlendikten sonra Jeremy Parisi ile ilişkilerinin başka bir boyuta geçtiğini de söyledi. "Bu sadece cinsellikle ilgili değil" diye konuştu Brook. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu başka bir aşama. Elvi olmak, her ne olursa olsun arkanızda size destek olan birinin varlığını hissettiriyor. Ve bence bu çok güzel."

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KENDİNE GÜVENİNİ DE ARTTIRDI

Jeremy Parisi ile tanışıp evlenmesi Brook'un kendi fiziğine bakışını da değiştirdi. Bunu da her fırsatta tekrarlıyor zaten yıldız.

20'li yaşlarında incecik fiziğiyle dikkat çeken Kelly Brook, ilerleyen yıllarda daha kıvrımlı bir görünüme büründü. Sık sık da kilo verme çabalarıyla gündeme geldi zaten.

Fakat Parisi ile tanıştıktan özellikle de evlendikten sonra kendini olduğu gibi sevmeye başladı anlattığına göre.

Eskisine göre daha kıvrımlı ama daha mutlu olduğunu her fırsatta söyledi Kelly Brook. Bu konudaki en büyük destekçisi de kocası Jeremy Parisi. Onun sayesinde fiziksel görünümünden kaynaklanan kendine güvensizliklerinden tamamen kurtulduğunu belirtti Brook.

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ARTIK OLDUĞU GİBİ... KANDIRMAYACA GEREK GÖRMÜYOR

Kelly Brook, bazı dönemlerde kilolu olduğu için eleştiri yağmuruna tutulduğunda sosyal medya paylaşımlarında bütün ünlüler gibi hileye başvurdu. Filtre kullanarak kendini olduğundan daha zayıf göstermeye çalıştı. Ama sonra bundan vazgeçti.

O dönemde kendini ince göstermek için her yöntemi denediğini anlatan Kelly Brook "Artık Instagram sayfamda gördükleriniz benim" dedi. Artık eskisi gibi görüntüsü konusunda kandırmacalara gerek duymadığını sözlerine ekledi.

Ona kendini olduğu gibi sevmeyi benimseten kişi de kocası Jeremy Parisi söylediğine göre.

Özetle kendi ifadesiyle söylersek artık eskisinden biraz daha kıvrımlı ama evli ve mutlu bir Kelly Brook Parisi var...