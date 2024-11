İhanet şüphesinin üstüne bir de bebek haberi geldi… Kalbini artık aşka kapattı: Bundan böyle varsa yoksa çocuklarım!

Haberin Devamı

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, 2 yıl önce kariyerini ailesinin önüne koyduğunu gerekçe göstererek 13 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası futbol yıldızı Tom Brady’den boşanmıştı.

BOŞANIR BOŞANMAZ YENİ SEVGİLİSİNİN KOLLARINA KOŞMUŞTU

Ve hemen ardından da sürekli olarak kişisel spor antrenörü ve jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente'yle görüntülenmeye başlamıştı.

Gisele Bündchen 13 yıllık kocası Tom Brady'den ayrıldıktan sonra hemen sevgilisi Joaquim Valente'nin kollarına koşmuştu

Her an her yerde birlikte yakalanan Bündchen ve Valente başlarda bu ilişkiyi inkar etse de en sonunda geçen yaz birlikte olduklarını kabul ettiler. Ancak herkes gibi Tom Brady’nin aklında da aynı soru vardı…

İÇİ İHANET ŞÜPHESİYLE YANARKEN BİR DE BEBEK HABERİ GELDİ

Ünlü model bu iddiaları şiddetle reddetse de Tom Brady’nin yakın çevresi Bündchen ve Valente aşkının daha bu evlilik bitmeden başladığını savunup durdu. Ve aynı şüphenin terk edilen eşi Brady’nin de aklından çıkmadığı söylendi…

Bündchen'in Valente'den hamile olduğu haberi Tom Brady'yi adeta yıktı

Zaten aldatıldığını düşünüp kendini paralayan Tom Brady bu yetmezmiş gibi eski karısının sevgilisinden hamile olduğu haberiyle iyice sarsıldı. Gisele Bündchen'in sevgilisi Joaquim Valente'den bebek beklediği geçen hafta ortaya çıkmıştı.

HAYATININ EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI

Gisele Bündchen'in bu bomba haberi basına sızmadan bir hafta kadar önce eski eşine söylediği Tom Brady’nin ise bu hiç beklemediği gelişmeyle büyük bir şok yaşadığı söyleniyordu.

Yakınları yıldız futbolcunun böyle bir şeyi hiç beklemediğini ve hayatının şokunu yaşadığını söylüyor

Eski karısının genç sevgilisi Valente'yle ilişkisinin ciddileştiğini ve artık aynı evde yaşadıklarını bilse de yıldız futbolcu bu aşkın bir meyvesinin olacağına hiç ihtimal vermemişti.

BUNDAN BÖYLE VARSA YOKSA İŞİ VE ÇOCUKLARI

Tom Brady cephesinden gelen son haberlere göre ünlü futbolcu tüm bu yaşananların ardından artık kalbini aşka kapatmış durumda… Hayatına kimseleri sokmamaya kararlı olduğu söylenen Brady artık sadece işine ve çocuklarına odaklanmaya karar vermiş.

Brady'nin yaşadığı hayal kırıklığının ardından kalbini artık aşka kapadığı iddia edildi

Brady'nin sosyal medyada dolaşan ve kimliği belirsiz bir kadınla çekilmiş bir fotoğrafı bu hafta dillerde dolaşmaya başlamıştı. Ancak yakınları eski futbol yıldızının biriyle çıkmadığını ve “çocuklarına ve işine odaklanmış durumda olduğunu” söyledi. Brady kendisi de yıllar önce hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı Gisele Bündchen için terk etmişti...

BİR KÜÇÜK KAÇAMAK YAPTI AMA MURADINA EREMEDİ

Brady ve Bündchen 13 yıllık evliliğin ardından 2022'de boşandıktan sonra, yıldız futbolcu 2023'te kısa bir süre Rus model Irina Shayk ile birlikte olmuştu. Ancak ikili arasındaki “işler” dört ay içinde bozuldu ve ayrıldılar.

Tom Brady boşandıktan kısa bir süre sonra Rus model Irina Shayk'la yakınlaşmıştı ancak ikilinin ilişkisi dört ayda sona erdi

Brady ve Bündchen'in 11 yaşında Vivian ve 14 yaşında Benjamin adında iki çocukları var. Brady'nin ayrıca eski sevgilisi ünlü oyuncu Bridget Moynahan'dan 17 yaşında Jack adında bir oğlu var.





ESKİ AŞKINI KARNINDA BEBEĞİYLE TERK ETMİŞTİ…

Tom Brady, Bridget Moynahan'ı yıllar önce Gisele Bündchen için terk etmiş, bu aşk da adeta yeni bir aşka kurban edilmişti. Hatta Tom Brady sevgilisini Gisele Bündchen için terk ettiğinde Tom Brady’nin oğluna hamileydi.

Brady buna rağmen Bridget Moynahan'ı terk edip Gisele Bündchen’le evlendi, dönüp ardına bile bakmadı. Hatta evliliği bitince de bu yaşananları unutmayanlar ona “Yuva yıkanın yuvası olmaz, oğlunun annesini gözü yaşlı bıraktın, sen de ağlayacaksın” diye seslenmişti...