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Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Hamile oyuncu Ceyda Ateş: İçimde sabah akşam mısırlar patlıyor

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'Hakan Gence'yle evden'in konuğu Ceyda Ateş... Bir ayağı ABD, Florida’da, bir ayağı Türkiye’de… Yaş aldıkça insanlara hayır demeyi öğrendiğini söylüyor, “Tüm dünya söyleyeceğim bir cümleyi duyacak olsa fark yaratın derdim” diyor. Hamileliğinin altıncı ayındaki Ateş, “Kızımız olacak. Doktor içinde kelebekler uçar gibi olacak, içinde pıtırtılar hissedeceksin demişti. Gerçekten içimde sürekli, sabah-akşam mısırlar patlıyor… Fiziğim bozulmasın diye kilo almayayım diye bir düşüncem hiç olmadı. Doktorumun kontrolündeyim.” 

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