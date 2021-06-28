İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında? Selin Şekerci ile aşk yaşıyor iddiası!

Nisan ayında İbrahim Selim’in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Selin Şekerci, instagram’dan da sunucu ile fotoğrafını "Özlemişiz" notuyla paylaşmıştı. Bunun üzerinde ikilinin aşk yaşadıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İBRAHİM SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki başarılı sunucu-oyuncu İbrahim Selim, 1979'da Ankara’da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin’lidir. Selim, 3 sene biyoloji bölümü okuduktan sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi.

Ankara’da TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Sonrasında İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi. Çok sayıda reklamda yer alan ve seslendirme yapan İbrahim Selim, Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim'in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat adlı dizide rol aldı. Yine bir YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının sunuculuğunu yapıyor. Son dönemlerde ise Youtube kanalı "Stolk" ile karşımıza çıkıyor.

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