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Haber Giriş: 08.12.2020 - 08:56 | Son Güncelleme:

İbrahim Kutluay: Yasal iznim var

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
İbrahim Kutluay: Yasal iznim var
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İbrahim Kutluay önceki gün Bebek’te görüntülendi. Sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda objektife takılan eski basketbolcu, yasal izni olduğunu belirtti.

İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sokağa çıkma yasağının olduğu gün fotoğraflarının çekildiğini gören Kutluay, muhabirlerin yanına gelip açıklama yaptı.

İbrahim Kutluay: Yasal iznim var
Hafta sonları boşandığı Demet Şener’den olan çocuklarını görmek için mahkeme kararı ile yasal izni olduğunu ifade Kutluay, alışveriş yaptıktan sonra çocuklarını annelerinden alarak eve gideceğini söyledi.
İbrahim Kutluay: Yasal iznim var

7 Aralık’ta doğan İbrahim Kutluay kızı İrem, oğlu Ömer ve ailesiyle birlikte erken kutlama yaptı.  

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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