İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı!

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Erdoğan, Hakan Sabancı’nın da çocukluk arkadaşı. Mihre Mutlu da, Sabancı’nın yeni sevgilisi Hande Erçel’in deyim yerindeyse ‘kanka’sıymış!

Kim, kimi kiminle tanıştırdı, onu öğrenemedim! Ama aldığım bilgilere göre dörtlü Danimarka’ya birlikte giderek, Andrea Bocelli konserini izlemiş. Mihre Mutlu-Emre Erdoğan çifti, ardından soluğu Barselona’da almış. Sosyal medya hesaplarında ayrı ayrı fotoğraflar paylaşsalar da aynı yerde birlikte oldukları çok açık!

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Sürpriz yakınlaşma

Yeni bir ‘aşk bombası’ daha düştü önüme... Sunucu Saadet Özsırkıntı ile oyuncu Aytaç Şaşmaz’ın bir süredir görüştüğünü öğrendim.

Şaşmaz, geçen aralık ayında oyuncu sevgilisi Cemre Baysel’den ayrılarak çiftin hayranlarını üzmüştü. Bir arkadaş ortamında Saadet Özsırkıntı ile tanışan yakışıklı oyuncunun sunucudan çok etkilendiği gelen bilgiler arasında. Yazıya ‘aşk bombası’ diye girdim ama çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Sevgiliye sürpriz parti

Merhum armatör Şadan Kalkavan’ın kızı Ayşe Kalkavan’ın, iş insanı Serçin Alp ile flört ettiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

1.5 yıldır birlikte olan sevgililerin ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Ayşe Kalkavan, önceki gün sevgilisinin yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Serçin Alp’ten habersiz bir kutlama organize eden Kalkavan’ın bu jesti karşısında duygulanan işadamını yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kalkavan, sevgilisinin yeni yaşını Instagram postunda şu sözlerle kutladı: “İyi ki doğdun sevgilim.”

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Togg’u tanıtacak

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un kampanya filminde ünlü komedyen Doğu Demirkol rol aldı. Tanıtım filmi, bayramda seyirciyle buluşacak.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un tanıtım filmleri için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu Gizem Arıkan’ın da yer aldığı tanıtım çekimleri, üç ayrı şehrimizde gerçekleştirildi.

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Bursa’da Togg’un fabrikadan çıkışıyla başlayan kampanya filminin çekimleri, Ürgüp’te ve Kahramanmaraş’ta devam etti. Kapadokya’nın muhteşem doğasında gerçekleşen çekimlere sıcak hava balonu pilotu Hakkı Çelebi de eşlik etti. Çekim ekibini ise Ürgüp’te Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ağırladı. Doğu Demirkol’lu tanıtım filmi, bayramda yayınlanacak.