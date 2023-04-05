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İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı!

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#Mihre Mutlu#İbrahim Çelikkol #Hande Erçel
İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:43

2017 yılında evlendiği İbrahim Çelikkol’dan 2022’de boşanan mimar Mihre Mutlu, gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan’a kaptırmış!

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Erdoğan, Hakan Sabancı’nın da çocukluk arkadaşı. Mihre Mutlu da, Sabancı’nın yeni sevgilisi Hande Erçel’in deyim yerindeyse ‘kanka’sıymış!

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

Kim, kimi kiminle tanıştırdı, onu öğrenemedim! Ama aldığım bilgilere göre dörtlü Danimarka’ya birlikte giderek, Andrea Bocelli konserini izlemiş. Mihre Mutlu-Emre Erdoğan çifti, ardından soluğu Barselona’da almış. Sosyal medya hesaplarında ayrı ayrı fotoğraflar paylaşsalar da aynı yerde birlikte oldukları çok açık!

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

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Sürpriz yakınlaşma

Yeni bir ‘aşk bombası’ daha düştü önüme... Sunucu Saadet Özsırkıntı ile oyuncu Aytaç Şaşmaz’ın bir süredir görüştüğünü öğrendim.

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

Şaşmaz, geçen aralık ayında oyuncu sevgilisi Cemre Baysel’den ayrılarak çiftin hayranlarını üzmüştü. Bir arkadaş ortamında Saadet Özsırkıntı ile tanışan yakışıklı oyuncunun sunucudan çok etkilendiği gelen bilgiler arasında. Yazıya ‘aşk bombası’ diye girdim ama çiftin henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Sevgiliye sürpriz parti

Merhum armatör Şadan Kalkavan’ın kızı Ayşe Kalkavan’ın, iş insanı Serçin Alp ile flört ettiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

1.5 yıldır birlikte olan sevgililerin ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Ayşe Kalkavan, önceki gün sevgilisinin yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Serçin Alp’ten habersiz bir kutlama organize eden Kalkavan’ın bu jesti karşısında duygulanan işadamını yakın dostları da yalnız bırakmadı. Kalkavan, sevgilisinin yeni yaşını Instagram postunda şu sözlerle kutladı: “İyi ki doğdun sevgilim.”

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Togg’u tanıtacak

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un kampanya filminde ünlü komedyen Doğu Demirkol rol aldı. Tanıtım filmi, bayramda seyirciyle buluşacak.

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg’un tanıtım filmleri için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu Gizem Arıkan’ın da yer aldığı tanıtım çekimleri, üç ayrı şehrimizde gerçekleştirildi.

İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı


Bursa’da Togg’un fabrikadan çıkışıyla başlayan kampanya filminin çekimleri, Ürgüp’te ve Kahramanmaraş’ta devam etti. Kapadokya’nın muhteşem doğasında gerçekleşen çekimlere sıcak hava balonu pilotu Hakkı Çelebi de eşlik etti. Çekim ekibini ise Ürgüp’te Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ağırladı. Doğu Demirkol’lu tanıtım filmi, bayramda yayınlanacak.

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İbrahim Çelikkolun eski eşi Mihre Mutlu yeni aşka yelken açtı

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#Mihre Mutlu#İbrahim Çelikkol#Hande Erçel

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