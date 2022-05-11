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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı... 5 yıllık evlilik tek celsede bitti!

#İbrahim Çelikkol#Mihre Çelikkol#Boşanma Davası
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı... 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan ancak haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı.

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İkilinin 5 yıllık evlilikleri bugün görülen dava ile tek celsede bitti

2017 yılında sade bir törenle evlenen çiftin Ali adında bir oğulları var.

ALYANSLAR ELE VERMİŞTİ

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı. Oyuncunun dizi çekimleri için bir süredir Adana’da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı... 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı... 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

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#İbrahim Çelikkol#Mihre Çelikkol#Boşanma Davası

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