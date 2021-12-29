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Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol#Mihre Çelikkol#İstanbul
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol ayrılık kararı aldı. 4 yıldır evli olan, bir de oğulları bulunan çiftin anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenildi. Çift cephesinden konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

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2017 yılında evlenen oyuncu İbrahim Çelikkol ile mimar eşi Mihre Çelikkol, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. İkilinin evliliklerini kurtarmak için yaklaşık altı aydır çabaladığı ama anlaşamadığı iddia edildi. teve2’de yayınlanan “Magazin Masası” programında çıkan ayrılık iddiası doğrulandı. Çelikkol’un, yakın çevresine boşanacaklarını söylediği ortaya çıktı.

ALYANSLARI ÇIKARDILAR

Çiftin 2019 yılında oğulları Ali dünyaya gelmişti. Rol aldığı dizinin çekimi için Adana’da bulunan Çelikkol’un, İstanbul’a döndüğü zamanlarda 2 yaşındaki oğulları için eşiyle bir araya geldiği öğrenildi. Alyanslarını da bir süre önce çıkaran çift, sosyal medyadan uzun süredir birlikte fotoğraf paylaşmıyor.

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Mihre Çelikkol, Instagram hesabından kedisiyle fotoğrafını kısa süre önce paylaşmış, “Oğlumun yerine yerleşmiş iyice. Neyse ki bugün kavuşuyoruz” notunu yazmıştı. Bu paylaşımla birlikte oğlu Ali’nin, İbrahim Çelikkol’un dizi seti için bulunduğu Adana’da babasının yanında olduğu ortaya çıktı.

YAKIN DOSTLARI İKNA EDEMEDİ

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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı. Oyuncunun dizi çekimleri için bir süredir Adana’da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

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