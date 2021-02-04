Son dakika haberi! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı Hüner Coşkuner, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden akşam saatlerinde bu açıklama yapılmıştı:

“Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonrası bir hematolojik kanser olan multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konuldu. Yaygın kemik tutulumundan dolayı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edildi ve akabinde hem kemoterapi, hem de radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandı. Ancak takip eden zaman zarfında hastanın miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı. Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir"

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.



Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük ilgi görmüştü. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

HÜNER COŞKUNER ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)