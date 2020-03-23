Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:05,
İşte Hülya Avşar'ın ev hali!
Corona Virüsü salgını nedeniyle evde kalmaya devam eden Hülya Avşar’dan yeni video geldi. Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü, ünsüz herkes eve kapandı.
Hükümet yetkililerinin ‘evde kal’ uyarısını dinleyen Hülya Avşar, zamanını köpeklerine ayırdı.
Bornoz ile kamera karşısına geçen Avşar, köpeğinin bakımını yaptı. Ünlü şarkıcının evinde tütsü yaktığı da dikkatlerden kaçmadı.
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