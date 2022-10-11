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Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Mehmet Dinçerler
Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 15:46

59 yaşına giren Hülya Avşar, doğum gününü eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar'ın da aralarında bulunduğu aile grubu ile kutladı.

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Aile yemeğinin ardından aracına binerek evinin yolunu tutan Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt

İddialar karşısında sinirlenen Avşar kızı şunları söyledi:

"Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların bence kendi problemleri var. Onları tabii ki mahkemeye verdim. Hem de tazminat davası. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın! Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyenlerin hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler. Normal değiller."

Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt

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Mehmet Dinçerler, Hadise ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuş 30 Eylül'de ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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#Hülya Avşar#Zehra Çilingiroğlu#Mehmet Dinçerler

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