Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialara yanıt

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Aile yemeğinin ardından aracına binerek evinin yolunu tutan Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki sorulara yanıt verdi.

İddialar karşısında sinirlenen Avşar kızı şunları söyledi:

"Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Bunu yazanların bence kendi problemleri var. Onları tabii ki mahkemeye verdim. Hem de tazminat davası. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın! Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyenlerin hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler. Normal değiller."

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Mehmet Dinçerler, Hadise ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuş 30 Eylül'de ise anlaşmalı olarak boşanmıştı.