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Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

#Hollywood#Ünlülerin Karanlık Sırları#Hollywood Ünlülerinin Gizemleri
Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

Her an göz önünde olan ünlülerin işi gerçekten zor. Özellikle de hayatlarıyla ilgili sırları saklamak konusunda. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Ama bazıları da var ki ünlüler kendileri açıklayana kadar kimsenin ruhu bile duymuyor bunları. Hollywood'un uzun süre köşe bucak saklanan ama sonunda ortaya çıkan sırlarını derledik. Hemen belirtelim, bunların bazıları o sırları yıllarca saklayan kişiler tarafından ifşa ediliyor.

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HALA BAZI SIRLAR ORTAYA ÇIKMADI
Bugün artık başta Tom Cruise olmak üzere Hollywood'un pek çok ünlüsünün Scientology adlı tarikata üye olduğunu bilmeyen yok. Ama bu işin bir tarafı. Ünlü oyuncu ya da yönetmenlerin tarikatla ilgisi öyle ya da böyle bilinse de hatta hayatlarının bazı yanlarını inançlarına göre düzenledikleri çoktan gün ışığına çıksa da hala karanlıkta kalan sırlar var.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

'KIZINI KURTARMAK İÇİN' İDDİASI
İşte Tom Cruise ile Katie Holmes boşanmasının ardında yatan gerçekler de bunlardan biri. Ünlü çift boşanma kararını açıkladığında herkes bunu Katie Holmes'un kızı Suri'yi tarikattan kurtarmak için istediğini konuştu.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

İNATLA SUSUYOR
Ama güzel oyuncu bu konuda ser verip sır vermedi. Yani bu konudaki gerçekler hala bir gizem perdesi ardında. Bir başka nokta da Tom Cruise'ın Scientology inançları gereği kızı Suri'yi yıllardır görmediği yolunda. Bazıları film çekimleri nedeniyle vakit bulamadığı için kızını göremediğini söylese de pek çok kişi Cruise'un kızını görmemesinin ardında tarikat inançlarının yattığı görüşünü savunuyor. Yani bu konudaki gerçek henüz ortaya çıkmış değil.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

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MUTLU EVLİLİK BÖYLE BİTTİ
Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver uzun süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdüler. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti. Hollywood'un ünlü aktörü Arnold Schwarzenegger Maria Shriver ile olan 25 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan yasak bir aşk yaşadığını hayat hikayesini anlattığı kitabında itiraf etti.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

KİTABINDA ANLATTI
"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı
GİDEREK BENZEMEYE BAŞLADI
ABC televizyonunun haberine göre ihanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

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YILLARDIR SORULAN CEVAPSIZ SORU
Gösteri dünyasının yıllardır cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'ın gerçek babası kim... Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın eski eşlerinden Ellen Pearson'a göre Khloe'nin babası başka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dünyaya getirmiş olsa da gerçek babası Robert Kardashian değil.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

DNA TESTİ YAPTIRMAYA YANAŞMADI
Khloe Kardashian'ın DNA testi yaptırmayı bir türlü kabul etmemesi de Pearson'ın bu iddiasını doğrulayan bir unsur olarak gösteriliyor. Yani iddialara göre Khloe Kardashian, Robert Kardashian'ın biyolojik kızı olmadığının ortaya çıkmasından korktuğu için test yaptırmaya yanaşmıyor.

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Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

UZUN SÜRE GİZLEDİLER
Angelina Jolie, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede kansere yakalanma riski nedeniyle iki göğsünü birden aldırdığını yazana kadar kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Yani Jolie ve o dönemde evli olduğu Brad Pitt bu sırrı çok iyi saklamayı başarmıştı.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

SONRA BİR MAKALE YAZDI
Annesi Marcheline Bertrand'ı kanser nedeniyle kaybeden teyzesini de bu hastalığa kurban veren Jolie kontrollerini düzenli olarak yaptırıyordu. Kendisinde de meme kanseri riski olduğunu öğrenince çare olarak bıçak altına yatmayı buldu. İki memesini de aldırıp yerine implant yerleştirdi. Bütün bunlar olup biterken kimse duymadı. Sonunda Angelina Jolie, bir makale yazdı ve dünyayı şoke eden gerçeği açıkladı.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı


HER ŞEYİ SATIRLARA DÖKTÜ
"Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. 58 yaşındaki Moore, iki yıl önce piyasaya çıkan Inside Out adlı kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da. Bruce Willis ile evliliğinden üç tane kız çocuğu sahibi olan Demi Moore, daha sonra kendisinden 15 yaş genç olan Ashton Kutcher ile evlenmişti.

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Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

HİÇBİR AYRINTIYI GİZLEMEDİ
Önceleri gayet iyi giden evlilikleri Kutcher'ın aldattığının anlaşılmasından sonra çatırdadı ve sonunda da bitti. Moore ve Kutcher özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyorlardı. Ancak ünlü oyuncu piyasaya çıkan kitabında geçmişle ilgili hiçbir şeyi gizlemeden anlatıyor. Moore'un anlattığına göre Kutcher kendisini Brittney Jones ve Sara Leal adlı iki kadınla aldattı.

Herkesin bildiği sırlar: Çocuk bana öyle benziyordu ki yasak aşkı daha fazla saklayamadı

ESKİ EŞİNİN SIRLARINI AÇIK ETTİ
Hatta cinsel yaşamlarını renklendirmek için üçlü ilişkiye girmeleri için de Moore'u zorladı. Moore, bunu kabul etmediğini de kitabında anlattı. Demi Moore, Kuther ile evliyken hamile kaldığını ancak bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü de açıkladı.

 

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#Hollywood#Ünlülerin Karanlık Sırları#Hollywood Ünlülerinin Gizemleri

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