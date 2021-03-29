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Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Hollywood’dan sonra Türk dizileri

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Hollywood’dan sonra Türk dizileri

Alman televizyon kanalı ARD, Türk dizileriyle ilgili bir haber yayınladı. Türk dizilerinin yurtdışında büyük ilgi gördüğünden bahseden kanal, dizilerin Türkiye’nin “yumuşak gücü” olduğuna değindi.

Hollywood’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke olan Türkiye’deki dizi sektörü birçok kez Alman medyasının da konusu oldu. Son olarak Alman birinci televizyon kanalı ARD Türk dizileriyle ilgili bir haber yayınladı. Türk dizilerinin Türkiye’nin yurtdışında “yumuşak güç” olarak imajına katkı sağladığı belirtilirken dizilerin en çok Güney Amerika ülkelerinde rağbet gördüğü kaydedildi.

Hollywood’dan sonra Türk dizileri

Haberde, Türk dizilerinin Latin ülkelerinde ilgi görmelerinin nedenleri ele alındı. Şili’de Türk dizilerini ilk göstermeye başlayan “Mega” televizyonunun, Türk dizisi sayesinde reytinglerde tavan yaptığı belirtildi. Mega televizyonunda gösterilen “Binbir Gece” dizisi sayesinde televizyonun iflastan kurtulduğuna dikkat çekildi.

Hollywood’dan sonra Türk dizileri

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Şili’nin başkenti Santiago’da muhafazakâr bir yaşam sürdüren 50 yıllık evli Araya-Cisternas çifti de ARD televizyonuna neden Türk dizilerini izlediklerini anlattı. “Diriliş Ertuğrul” dizisi izleyen çift, Türk dizilerindeki aşk ve aile yapısının kendilerini etkilediğini belirtti.
Haberde “Çukur”a da dikkat çekildi. “Çukur” dizisinin çekimlerinin yapıldığı Balat mahallesi diziyi izleyenlerde merak uyandırdı.

 

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