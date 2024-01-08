×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış!

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe Maxima#Prenses Amalia#Kraliyet Ailesi
Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 13:10

Adettendir... Eğer dünyanın gözü önünde biriyseniz herkes sizin hayatınızdaki kişiyi de merak eder. Kime aşık olduğunuzu, kiminle evlendiğinizi, çocuklarınızı... Bunun gibi bir sürü ayrıntıyı.

Haberin Devamı

Siz değil de aileniz milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor olsa da gün gelir yine aynı durum söz konusu olur. Böylesine ilgi uyandıran bir aileye mensup olay da gölgede kalmak zor çünkü,

İşte böyle bir durumu şu anda giderek daha fazla ön plana çıkan birisi yaşıyor. Daha 20 yaşında olmasına rağmen bir süre önce bir etkinlikte kol kola görüntülendiği genç adamla hakkında evlilik söylentileri çıktı bile.

Bu kişi dünyanın en renkli kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Hollanda Kraliçesi Maxima ile eşi Kral Willem Alexander'ın büyük kızı Prenses Catharina Amalia.

Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış

20 yaşındaki Catharina Amalia, son bir haftadır hakkındaki bazı söylentilerle gündemde. Bu söylentilere göre genç kız hayatının "gerçek prensini" çoktan buldu bile.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa bu prens, tahtını ve tacını çoktan kaybetmiş bir aileden geliyor. Ama yine de görünüşe göre bahtı açık. Çünkü hem tahtsız ve taçsız olsa da "mavi kanlı" hem de etkinlik gösterdiği alanda başarılı bulunuyor

Prenses Amalia'nın adının söylentilere karıştığı bu kişi artık tahtı da tacı da olmayan Bulgar Prensi Boris ya da dünya jet sosyetesindeki adıyla Turnovo Prensi Boris.

İspanya'da dünyaya gelen ve hayatını bu ülke ile İngiltere arasında geçiren başarılı bir heykeltıraş olarak biliniyor Boris.

Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış

Amalia ile de İspanya'da bir düğün sırasında kol kola görüntülenmişlerdi. O anlarda bile aralarında ne kadar büyük bir samimiyet olduğu gözler önüne seriliyordu.  Zaten ileri sürülenlere göre iki genç bu tören öncesinden tanışıyorlardı. Ondan sonra da aralarındaki samimiyet ilerledi. 

Tahtını ve tacını yitiren eski kralın soyundan gelen Boris Madrid'de dünyaya geldi. Babası 2015 yılında hayata veda etti.  O sırada henüz 52 yaşındaydı.

Fakat annesi Miriam 2022 yılında bir soyluyla,  Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Gazi Bin Muhammed ile ikinci evliliğini yaptı.

Haberin Devamı

Yani bu örnekten de görüldüğü gibi kraliyet ailesi üyeleri gün gelip tahtlarını kaybetseler de bahtlarını yine ellerinde tutup soylu kişilerle evlenebiliyorlar.

Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış

Birçok kişiye göre aynı durum Boris için de geçerli olabilir. O da Hollanda tahtını babasından devralacak Amalia ile ciddi bir ilişkiye girebilir. 

Hollanda'da yayınlanan Prive adlı derginin ilerdi sürdüğüne göre Boris ile Amalia; kimi zaman bir arkadaş grubuyla birlikte vakit geçiriyorlar. Ama öyle de olsa iletişimleri sıradan arkadaşlığın ötesinde. 

Londra'da güzel sanatlar eğitimi gören Boris ile Hollanda tahtının gelecekteki kraliçesi Amalia birçok ortak zevki paylaşıyorlar. Birbirlerini de çok uz un zamandır tanıyorlar..  Ayrıca her ikisinin aileleri de onların bu yakınlığını onaylıyor.

Gözden KaçmasınSınırları aşan bir aşkın ilk meyvesi olarak dünyaya geldi... Şimdi bekâr annelerinin gözde gelin adayıSınırları aşan bir aşkın ilk meyvesi olarak dünyaya geldi... Şimdi bekâr annelerinin gözde gelin adayı Haberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe Maxima#Prenses Amalia#Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!