Tahtı yoksa da bahtı var... Damat adayı çoktan hazırmış!

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Siz değil de aileniz milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor olsa da gün gelir yine aynı durum söz konusu olur. Böylesine ilgi uyandıran bir aileye mensup olay da gölgede kalmak zor çünkü,

İşte böyle bir durumu şu anda giderek daha fazla ön plana çıkan birisi yaşıyor. Daha 20 yaşında olmasına rağmen bir süre önce bir etkinlikte kol kola görüntülendiği genç adamla hakkında evlilik söylentileri çıktı bile.

Bu kişi dünyanın en renkli kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak bilinen Hollanda Kraliçesi Maxima ile eşi Kral Willem Alexander'ın büyük kızı Prenses Catharina Amalia.

20 yaşındaki Catharina Amalia, son bir haftadır hakkındaki bazı söylentilerle gündemde. Bu söylentilere göre genç kız hayatının "gerçek prensini" çoktan buldu bile.

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Aslına bakılırsa bu prens, tahtını ve tacını çoktan kaybetmiş bir aileden geliyor. Ama yine de görünüşe göre bahtı açık. Çünkü hem tahtsız ve taçsız olsa da "mavi kanlı" hem de etkinlik gösterdiği alanda başarılı bulunuyor

Prenses Amalia'nın adının söylentilere karıştığı bu kişi artık tahtı da tacı da olmayan Bulgar Prensi Boris ya da dünya jet sosyetesindeki adıyla Turnovo Prensi Boris.

İspanya'da dünyaya gelen ve hayatını bu ülke ile İngiltere arasında geçiren başarılı bir heykeltıraş olarak biliniyor Boris.

Amalia ile de İspanya'da bir düğün sırasında kol kola görüntülenmişlerdi. O anlarda bile aralarında ne kadar büyük bir samimiyet olduğu gözler önüne seriliyordu. Zaten ileri sürülenlere göre iki genç bu tören öncesinden tanışıyorlardı. Ondan sonra da aralarındaki samimiyet ilerledi.

Tahtını ve tacını yitiren eski kralın soyundan gelen Boris Madrid'de dünyaya geldi. Babası 2015 yılında hayata veda etti. O sırada henüz 52 yaşındaydı.

Fakat annesi Miriam 2022 yılında bir soyluyla, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Gazi Bin Muhammed ile ikinci evliliğini yaptı.

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Yani bu örnekten de görüldüğü gibi kraliyet ailesi üyeleri gün gelip tahtlarını kaybetseler de bahtlarını yine ellerinde tutup soylu kişilerle evlenebiliyorlar.

Birçok kişiye göre aynı durum Boris için de geçerli olabilir. O da Hollanda tahtını babasından devralacak Amalia ile ciddi bir ilişkiye girebilir.

Hollanda'da yayınlanan Prive adlı derginin ilerdi sürdüğüne göre Boris ile Amalia; kimi zaman bir arkadaş grubuyla birlikte vakit geçiriyorlar. Ama öyle de olsa iletişimleri sıradan arkadaşlığın ötesinde.

Londra'da güzel sanatlar eğitimi gören Boris ile Hollanda tahtının gelecekteki kraliçesi Amalia birçok ortak zevki paylaşıyorlar. Birbirlerini de çok uz un zamandır tanıyorlar.. Ayrıca her ikisinin aileleri de onların bu yakınlığını onaylıyor.