Hijyen kavgası!

Tanem Sivar, Alem dergisinin Instagram hesabından gerçekleşen canlı yayında moderatörlük yaptı. “Pandemi döneminde ilişkiler” konulu yayına Uzman Klinik Psikolog Rana Şen konuk oldu.

Şen “Bu süreçte özellikle hijyen konusunda çok tartışmalar oluyor. Takılmamak lazım” diyerek çiftleri uyardı. Tanem Sivar, Şen’i doğruladı: “Biz de eşimle hijyen konusunda çok tartıştık. Ben onu sürekli uyardım, her seferinde ‘Tamam haklısın’ dedi. Ama düzelene kadar baya süre geçti.”



