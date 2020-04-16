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Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hijyen kavgası!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hijyen kavgası!
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Tanem Sivar, korona salgınının ilk günlerinde eşi Edhem Dirvana ile hijyen konusunda çok tartıştıklarını söyledi.

Tanem Sivar, Alem dergisinin Instagram hesabından gerçekleşen canlı yayında moderatörlük yaptı. “Pandemi döneminde ilişkiler” konulu yayına Uzman Klinik Psikolog Rana Şen konuk oldu.

Şen “Bu süreçte özellikle hijyen konusunda çok tartışmalar oluyor. Takılmamak lazım” diyerek çiftleri uyardı. Tanem Sivar, Şen’i doğruladı: “Biz de eşimle hijyen konusunda çok tartıştık. Ben onu sürekli uyardım, her seferinde ‘Tamam haklısın’ dedi. Ama düzelene kadar baya süre geçti.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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