Hey yıllar! Nasıl da geçip gittiniz... Çocuk yıldız, şimdi salıncakta torun sallıyor

Haberin Devamı

Bir döneme çocuk yıldız olarak damgasını vuran ünlüler de önce yetişkin oluyor, sonra gün geliyor evlenip çoluk çocuğa karışıyorlar.

Yıllar geçiyor ve bu kez de onlarla birlikte yaş alan hayranları onların büyükanne ya da büyükbaba olduklarını da görüyor.

İşte bunun en çarpıcı örneklerinden birini sergileyen bir ünlü var. Aslında ilk bakışta "genç işi" gibi görülen sosyal medyada da çok aktif bu ünlü.

Özellikle de Instagram aracılığıyla hayatında olup bitenleri takipçileriyle paylaşıyor. Neler yaşadığını onların gözleri önüne seriyor.

Bir bakalım kim bu ünlü ve çocuk yıldızlıktan büyükanneliğe uzanan serüveninde neler yaşadı.

Haberin Devamı

Belki günümüzün genç kuşakları onu çok iyi bilmez ama bir dönem TV ekranlarında fırtına gibi esen bir dizinin en ünlü kahramanını canlandırıyordu Melisa Gilbert.

Yayın serüveni 1974 ile 1983 yılları arasında süren ve ülkemizde Küçük Ev adıyla o dönemin siyah beyaz ekranlarına gelen Little House on the Prairie (Çayırdaki Küçük Ev) dizisinde herkesin hafızasına Laura Ingalls adıyla kazınan Gilbert, bugün artık 59 yaşında bir yetişkin.

O dizi sayesinde küçük yıldız olarak tanınan oyuncu, artık hayatının ikinci baharına doğru adım adım ilerliyor.

Küçük Ev dizisiyle tanındıktan sonra kariyerini başka yapımlarla da sürdüren Gilbert, bir süredir daha sakin bir hayat sürdürüyor.

Üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte büyük şehirden uzakta, ucuza satın alıp tamirattan geçirdikleri bir çiftlik evinde yaşıyor. Tıpkı kendisine şöhreti getiren dizideki gibi!

Çift, Sebzesini ve meyvesini yetiştirip temiz havanın ve sükunetin tadını çıkarıyor. Çiftliklerindeki çeşitli hayvanların bakımıyla ilgileniyor.

Haberin Devamı

Bu arada başka bir şey daha yapıyor. Bir zamanların çocuk yıldızı Melisa Gilbert artık bir büyükanne.

Sık sık kendisini ziyarete gelen torunlarıyla da doğanın kollarında oyunlar oynuyor, onları toprakla ve çiftçilikle tanıştırıyor.

Önümüzdeki mayıs ayında 60 yaşına girmeye hazırlanan yani artık 50'li yaşlar defterini kapatmak üzere olan Melisa Gilbert, önceki gün de sosyal medya sayfasından hayatının renkli anlarından birini paylaştı.

O fotoğrafta da kendisiyle bir örnek giyinen torununun Gilbert'in çocukluk yıllarına ne kadar benzediği gözlerden kaçmadı.

Melisa Gilbert ve Küçük Ev dizisinde onunla rol alanlar arasında hala hayatta olanlar, 1974 yılında ekran serüvenine başlayan yapımın 50'nci yılını kutladı. O paylaşım da bunun anısına yapılmıştı zaten.

Haberin Devamı

BİR DÖNEMİN ÇOCUK MODASINDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Gilbert, bir dönem küçük kızlar arasında "Laura elbisesi" olarak anılar kırmızı üzerine çiçek desenli elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Kendisiyle bir örnek giyinen torununu da salıncakta sallayarak hem kendisine şöhret getiren dizinin yıl dönümünü kutladı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Bu arada "yaşı tutmayanlar için" hatırlatalım, dizinin yayınlandığı yıllarda Laura Ingalls karakterinin kıyafetleri özellikle küçük kızlar arasında bir moda akımı yaratmıştı.

Kat kat etekler, fırfırlı yakalar kimi zaman bu görünümü tamamlayan şapkalar çocuk giyim mağazalarının vitrinlerini süslerdi. Ayrıca Laura karakterinin oyuncak bebekleri bile yapılmıştı.

Haberin Devamı

ONUN DA BİR KOLEKSİYONU VAR

Sözün burasında küçük bir parantez açalım. Melissa Gilbert için de oynadığı dizideki giyim tarzı bir gelir kapısı oldu. O dönemden esinlenen giysilerden oluşan bi koleksiyonu da satışa sundu oyuncu.

Koleksiyondaki modeller, Gilbert'ın torunları Lulabelle, Rosemary, Ripley ve Ruby'nin isimlerini taşıyor.

Yine bir not... Melisa Gilbert ile eşi Timothy Busfield'ın karma ailelerinde yani eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarından toplam sekiz tane torunu bulunuyor.

Gilbert'ın eski evliliğinden iki tane oğlu var. Eşi ise eski evliliklerinden iki kız bir erkek üç çocuk babası.

Haberin Devamı

ÜNLÜ YAZARIN HAYATINDAN İZLER TAŞIYOR: Sözün burasında bir döneme damgasını vuran bu diziyle ilgili küçük bir hatırlatma yapalım... Diziye esin kaynağı olan kitap serisinin yazarı 19'uncu yüzyılda yaşayan Amerikalı Laura Ingalls Wilder. Bu seride de kendi çocukluk yıllarında yaşadıklarını biraz da kurgu katarak anlatıyordu yazar.1867 ile 1957 yılları arasında yaşamış olan yazar, gazeteci ve öğretmen olarak görev yaptı.Onun kaleme aldığı bu seriden esinlenen dizinin oyuncu kadrosunda Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle ve Melissa Sue Anderson yer aldı. Türkiye'de ilk olarak 70'li yılların sonunda TRT'de yayınlanan dizi daha sonra 2000-2002 yılları arasında ise özel bir kanalda tekrar ekrana geldi.





DOĞANIN KOLLARINDA YAŞIYOR

Bu ünlü dizide Laura Ingalls'ı canlandıran Melissa Gilbert, bir süredir tıpkı dizideki gibi doğanın kollarında bir hayat sürdürüyor.

Üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte New York yakınlarındaki Catskill dağlarında satın aldıkları bir kır evinde yaşıyor.

Çiftin sebze ve meyve yetiştirdiği geniş bir arazinin içinde yer alan bu kulübenin bir adı bile var: Lahana!

Melissa Gilbert, üzerinde uzun uzun çalışıp renove ettirdikleri ve içini de kır yaşamına uygun düzenledikleri bu kulübede çekilen pozlarını da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

Aslında Melissa Gilbert, bu kulübeyi ilk gördüğünde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Söylediğine göre "ezik, üzgün görünüşlü" ve "pis" bir yerdi burası.

Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar.

Bu pis kokulu kulübe iyice elden geçirildi, Gilbert ile kocasının yaşadığı, çocuklarının ve torunlarının da sık sık ziyarete geldiği huzur dolu bir yuvaya dönüştü.

Melissa Gilbert, 'Lahana' adını verdikleri kulübeyi satın almak için Los Angeles'taki lüks malikanesini elden çıkardı.





TASARRUF ETMEK, DAHA HESAPLI YAŞAMAK İÇİN

Gilbert ve kocasının burada yaşamasının başka bir sebebi daha var. Aslında Melissa Gilbert, gösteri dünyasından tamamen kopmuş değil.

Ayrıca kendisine ün kazandıran Küçük Ev yani orijinal adıyla Little House on the Prairie'den esin kaynağını alan Modern Prairie adlı bir marka da kurdu.

Yani hayatının büyük bir bölümünü ışıltılı dünyada geçiren birinin emekli bile olsa gösterişli malikanelerde yaşaması genelde görülen bir durum. Ama bu Melissa Gilbert ile Timothy Busfield için geçerli değil.

Gilbert kitap bile yazmış olsa da epeydir herhangi bir projede kamera karşısına geçmedi. Ayrıca Küçük Ev dizisi başta olmak üzere oynadığı yapımlardan kazandığı para çoktan bitti.

"Artık kocam da ben de ekonomik açıdan daha hesaplı bir hayat sürmek zorunda olduğumuz için bu kulübe tam bize uygun bir yer" diye anlattı.

ARADIĞI MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ KOCASINDA BULDU

Gilbert, gençlik yıllarında Hollywood serüvenini sürdürürken aralarında uyuşturucu ve alkol bağımlılığının da bulunduğu birçok problemle mücadele etmek zorunda kaldığını da gizlememişti.

Defalarca estetik operasyon geçiren Gilbert, aralarında Tom Cruise'un da bulunduğu birçok Hollywood ünlüsüyle yaşadığı ilişkilerde de mutluluğu ve huzuru bir türlü bulamamıştı. Gilbert'ın o dönemde aşk yaşadığı ünlülerden biri de Rob Lowe oldu.

Gilbert, hayatı boyunca da üç kez evlendi. İlk evliliğini 1988 ile 1994 arasında Bo Brinkman ile yapan Gilbert 1995 ile 2001 arasında Bruce Boxleitner ile hayatını birleştirdi.

2013 yılından bu yana da Timothy Busfield ile evlendi. Gilbert'ın ilk iki evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor.