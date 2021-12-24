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Herkes küçülürken Kutman büyüdü

#Mehmet Kutman#Global Yatırım Holding#Mehmet Üstündağ
Herkes küçülürken Kutman büyüdü
Mehmet Üstündağ

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2020’de 21 olan liman sayısını 25’e yükseltti.

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Malum, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında kruvaziyer turizmi geldi. Bütün dünyada sektör durdu, birçok büyük şirket batma noktasına geldi. Ancak bu gerçek Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ı durdurmadı.

Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Herkesin hedeflerini küçülttüğü bir yıl olan 2020’de 21 olan liman sayısını, 25’e yükseltti!
Dünyanın 13 ülkesinde, 19’u kruvaziyer olmak üzere toplam 21 limanı olan Kutman, portföyüne Taranto (İtalya), Las Palmas ve Valencia (İspanya) ile Kalundborg (Danimarka) limanlarını ekleyerek pandemine tamamen durma noktasında olan turizme rağmen büyümeyi tercih etti.
Herkes küçülürken Kutman büyüdü


Yılbaşı partisi dillere destan
Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Bu arada bir deyim var, biliyorsunuzdur; “work hard, party harder” diye. Çok çalış, daha çok eğlen manasında... Mehmet Kutman, bu deyime çok uygun bir isim. Partileri dillere destandır. Geçtiğimiz günlerde Binbirdirek Sarnıcı’nda verdiği yılbaşı partisini de anlata anlata bitiremiyorlar. Kutman’ın 2012’de hayatını kaybeden Kanadalı ortağı Greg Michael Kiez anısına verdiği partide, cemiyetin çok sevdiği Anna Vissi de sahne aldı.
Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Kimler yoktu ki partide... Kansersiz Yaşam Derneği yararına yapılan partide herkes oradaydı!
Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Fırat Namlı-Dida Kaymaz

Çocuk isterse...
Genç moda tasarımcısı Selma Çilek, havaların soğumasıyla oğlu Satvet ve eşi Sinan Çiftçi ile soluğu Dubai’de almış.

Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Şimdilerde çocuğa endeksli bir hayat yaşayan çift, kariyerlerinden çok çocukları Satvet’in mutluluğunu düşünür olmuş. İkinci çocuğuna hamile olmasına rağmen Satvet ile birebir ilgilenen Çilek, oğlu yazı çok sevdiği için Dubai’yi seçmiş. Kış ayında 1 haftalık sıcak tatil hem kemiklere hem de morallerine iyi gelmiş.

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Hem evi hem işi değiştirdi
Eğitimi sonrası Amerika’da kendine bir hayat kuran Beril Akçay, şimdilerde hem evini hem işini değiştirmiş. Uzun bir süredir Los Angeles’ta yaşayan Akçay, kendi yarattığı Sugarbabe isimli kozmetik markasını sattıktan sonra hayatında radikal kararlar almış.

Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Amerika’nın en batısından en doğusuna göç eden genç işkadını, Miami’ye yerleşmiş. Miami’de emlak, iç mimarlık ve dekorasyon ofisi kuran Beril Hanım, bu şehirde yeni bir yaşama başlamış. Bize de Beril Hanım’a yeni iş ve yeni yaşamında bol şans dilemek düşer.

İkizlere renkli
doğum günü partisi
Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarabya İngiliz Okulları’nın sahibi Mehmet Gültekin, eşi Emel Gültekin’le birlikte ikizleri Esra Mira ve Efe Mizra için doğum günü partisi düzenledi.

Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Koronavirüs salgını sebebiyle daha önce aile arasında kutlanan doğum günü, normalleşme sonrasında arkadaşları bir araya getirdi. Renkli bir konseptte okul arkadaşlarının katılımıyla Tarabya İngiliz Okulları Salonu’nda gerçekleşen partide çocuklar, Noel Baba ile eğlenceli oyunlar oynayıp güzel vakit geçirdi.

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Patron mutfakta
Bodrum’un ikonik mekanlarından Musto Bistro yılbaşı gecesine hazırlanıyor. Bodrum Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Musto Bistro patronu genç iş insanı Fatih Murat Yıldız yılbaşı menüsü için mutfağa geçti.

Herkes küçülürken Kutman büyüdü

Yılbaşı gecesinin kusursuz geçmesi için çalışmalarına devam eden Yıldız, mutfakta hünerlerini sergiledi. Özel bir menü yapan Fatih Murat Yıldız, misafirlere çeşitli sürprizler de hazırlamış.

 

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#Mehmet Kutman#Global Yatırım Holding#Mehmet Üstündağ

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