Ünlü modelden itiraf geldi... 'Erkekler konusunda belli bir tipim yok.. Kel adamlarla da çıktım, çok yaşlı sevgilim de oldu'

Haberin Devamı

Bu sözler, parlak kariyerinin yanı sıra aynı zamanda hareketli özel hayatıyla da dikkat çeken bir ünlüye ait.

Gerçekten de onu izleyenlerin bildiği gibi kalbini kazanabilenlerin birbiriyle hiçbir ortak yanı yok. İşte bu ünlü, katıldığı bir sohbet programında aşk hayatıyla ilgili bazı samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatıyla ilgili böylesine açık konuşan bu ünlü top model Heidi Klum. 50 yaşındaki dört çocuk annesi Klum, 2019 yılından bu yana 34 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile evli.

Çiftin ortak bir çocukları yok, ama Heidi Klum'un geçmiş evliliğinden ve ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte büyük bir aile olarak uyumlu bir şekilde yaşıyorlar.

Haberin Devamı

SEVGİLİLERİ BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLIYDI

Alman model Heidi Klum, Call Her Daddy adlı podcast yayınına katıldı ve orada özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı, geçmişte yaşadığı aşkları ve şu andaki evliliğini değerlendirdi.

İşte yukarıdaki sözleri de o programda sarf etti Klum. Geçmişe dönüp baktığında hayatına giren erkekler konusunda belli bir ölçütü olmadığını, hepsinin birbirinden farklı fiziksel ve kişisel özelliklere sahip olduğunu anlattı.

Bu konuda şunları söyledi Heidi Klum: ""Geçmişime bakın... Belli bir tipim olmadığını görürsünüz. Kel, çok yaşlı, uzun saçlı ya da sıska insanlarla birlikte oldum. Kişilikleri de çok ama çok farklıydı. Günün sonunda yanında rahat hissedeceğiniz birini istersiniz. Kendinizi harika hissetmenizi sağlayan, sizi gerçekten gören birini..."

'SAATLERCE YATAK ODASINDAN ÇIKMIYORUZ'

Heidi Klum, şu anda evli olduğu Tom Kaulitz ile çok güzel bir özel hayatları olduğunu söyledi. Kaulitz ile olan özel yakınlaşma anlarını "Sonsuz, ateşli ve vahşice" diye tanımladı ünlü model.

Sunucu Alex Cooper'ın kendisine yönelttiği "Birden 10'a kadar derecelendirirsek kaç puan verirsin?" sorusuna da hiç düşünmeden "Dokuz" diye yanıt verdi Klum.

Haberin Devamı

Heidi Klum, özel hayatıyla ilgili bir başka ayrıntıya da değindi.. En heyecanlı özel anlarını bir özel uçakta ve bir de denizde yaşadığını sözlerine ekledi.

'EVDE YARI ÇIPLAK GEZERİM'

Heidi Klum, programda evinde çıplak gezdiğini de anlattı. "Bilirsiniz işte, etrafta kimse yok. Bahçede de üstsüz gezerim."

Fakat kimi zaman çocuklarının gelip bu konuda kendisini uyardığını da belirtti ünlü model. "Bazen evde yarı çıplak gezerken çocuklarımdan biri yanıma gelip 'Anne arkadaşım geliyor; üstüne bir şey giy' diye uyarabiliyor."

SEVGİLİSİNDEN OLAN KIZINI ESKİ KOCASI BÜYÜTTÜ

Heidi Klum, en büyük çocuğu Leni'nin babası olan İtalyan iş insanı Flavio Briatore hakkında da konuştu programda. Şu anda 73 yaşında olan Briatore hakkında "Gerçekten yaşlıydı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Heidi Klum henüz 29 yaşında olduğu sırada o dönemde 53 yaşında olan Flavio Briatore ile bir ilişki yaşadı. O sırada takvimler 2003 yılını gösteriyordu. Bu ilişki çok uzun sürmedi. Ama ayrıldıklarında Klum kızı Leni'ye hamileydi.

Klum ile Briatore yollarını ayırdıktan sonra Leni dünyaya geldi. Annesi gibi model olan Leni biyolojik babasıyla görüştüğü halde onu Klum'un sonradan evlendiği şarkıcı Seal nüfusuna geçirip soyadını verdi.

Ünlü model kızı Leni'nin babası Flavio Briatore hakkında "Gerçekten çok yaşlıydı" dedi.





Heidi Klum, Seal ile evliliğinden ise üç tane erkek çocuğu sahibi oldu. ünlü model, şu anda evli olduğu Tom Kaulitz ve bütün çocuklarıyla bir arada yaşıyor.

Haberin Devamı





Bu arada çok fazla gündeme gelmiyor ama Klum, ilk evliliğini çok genç yaşta saç tasarımcısı Ric Pipino ile yapmıştı. 1997 yılında başlayan bu evlilik 2002 yılında sona erdi.