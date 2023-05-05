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Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı

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#Hazar Ergüçlü#Kutay Soyocak#Onur Ünlü
Hazar Ergüçlünün yeni aşkı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 08:05

Yönetmen Onur Ünlü’yle 5 yıllık ilişkisi geçen aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü kalbini yeniden aşka açtı. Ünlü oyuncu, Jakuzi grubu solisti Kutay Soyocak ile birlikte.

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Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. 5 yıllık aşkı sona eren ünlü oyuncunun kalbi uzun süre boş kalmadı. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü çift önceki akşam Asmalı Cavit adlı mekânda baş başa yemek yedi. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Yemeğin ardından sevgililer mekândan el ele ayrıldı.

Hazar Ergüçlünün yeni aşkı


Bu kareyi çiftin dostları Mesut Adlin paylaştı.

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