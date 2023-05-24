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Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras’ın kuzeni!

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#Hazal Subaşı#Aras Bulut İynemli#Rıza Kocaoğlu
Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:39

Hazal Subaşı’nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başsavcı ile birlikte olduğunu öğrendim. Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu’nun, İynemli’nin ‘kankası’ olması bakalım bu ilişkiye gölge düşürecek mi?

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Aşk genellikle beklenmedik yerlerde ortaya çıkar, bir kez daha buna şahit oluyoruz...
Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini bu kez Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başsavcı’ya kaptırdı.

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni


“Fazilet Hanım ve Kızları”, “Sefirin Kızı” gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan yetenekli oyuncu, özel hayatını gizli tutarken eğlence sektörüyle uğraşan Atakan Başsavcı ile vakit geçirirken görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi.

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni


Atakan Başsavcı’nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni olduğunu belirtmiştim.
Bu bağ, yanında spekülasyonları da beraberinde getirdi.
Çünkü Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli’nin yakın dost, hatta ‘kanka’ olduğu biliniyor.

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Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni


Türkiye’deki eğlence sektöründe sıkı dostluklar geliştiriliyor. Bu nedenle Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı’nın yollarının, Aras Bulut İynemli nedeniyle kesişmesi şaşırtıcı değil.
İlişkisi hakkında bir açıklama yapmayan Hazal Subaşı’na, Rıza Kocaoğlu’nun hayranları nasıl bir tepki verir bilinmez. Bu arada ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladığını da eklemeden geçmeyeyim...

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

Alaçatı’nın gözdesi açılıyor

Alaçatı’nın en gözde mekanlarından Cabbar Port, kapılarını 31 Mayıs’ta açıyor.

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

İşletmesini ünlü işletmeci Serkan Koca’nın yaptığı Cabbar Port; deniz manzarası, gün batımı, yemekleri ve eğlencesiyle çok tercih ediliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin de ilk ocakbaşı-gece kulübü olan Cabbar Port’ta eğlence, bu sezon yurtdışından da getireceği DJ’ler daha renkli geçecek. Yemek ve kokteyl menüsünü de genişleten mekân, yazın yine adından çok söz ettirecek.

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Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

Defne 3 yaşında!

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

Gazetemizin usta yazarlarından Rauf Tamer’in oğlu Emir Tamer, kızı Defne’nin üçüncü yaşını kutladı. Eşi Ayça Tamer ile birlikte Defne’ye evde minik bir kutlama yapan genç işadamı, mumları kızıyla birlikte üfledi. Minik Defne’ye ben de nice mutlu yıllar diliyorum.

Bebekleri için alışveriş yaptılar

Bebeklerini kucaklarına almak için ayları sayan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, hem tatil hem de alışveriş için Londra’ya gitti.

Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

Çift, bebek ürünleri ve temel ihtiyaç maddelerinin geniş yelpazesiyle bilinen çeşitli butikleri ve mağazaları keşfederken, aynı zamanda baş başa tatil yapmanın keyfini de çıkartıyor. 2021’in ekim ayında nikâh masasına oturan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, ailelerine katılacak kız bebeklerinin heyecanını yaşarken, ailelerinde de ilk torun heyecanı dorukta!

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Hazal Subaşının yeni aşkı Aras’ın kuzeni

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#Hazal Subaşı#Aras Bulut İynemli#Rıza Kocaoğlu

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