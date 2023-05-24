Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras’ın kuzeni!

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Aşk genellikle beklenmedik yerlerde ortaya çıkar, bir kez daha buna şahit oluyoruz...

Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini bu kez Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başsavcı’ya kaptırdı.

“Fazilet Hanım ve Kızları”, “Sefirin Kızı” gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan yetenekli oyuncu, özel hayatını gizli tutarken eğlence sektörüyle uğraşan Atakan Başsavcı ile vakit geçirirken görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi.

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Atakan Başsavcı’nın Aras Bulut İynemli’nin kuzeni olduğunu belirtmiştim.Bu bağ, yanında spekülasyonları da beraberinde getirdi.Çünkü Subaşı’nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli’nin yakın dost, hatta ‘kanka’ olduğu biliniyor.

Türkiye’deki eğlence sektöründe sıkı dostluklar geliştiriliyor. Bu nedenle Hazal Subaşı ve Atakan Başsavcı’nın yollarının, Aras Bulut İynemli nedeniyle kesişmesi şaşırtıcı değil.İlişkisi hakkında bir açıklama yapmayan Hazal Subaşı’na, Rıza Kocaoğlu ’nun hayranları nasıl bir tepki verir bilinmez. Bu arada ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladığını da eklemeden geçmeyeyim...

Alaçatı’nın gözdesi açılıyor

Alaçatı’nın en gözde mekanlarından Cabbar Port, kapılarını 31 Mayıs’ta açıyor.

İşletmesini ünlü işletmeci Serkan Koca’nın yaptığı Cabbar Port; deniz manzarası, gün batımı, yemekleri ve eğlencesiyle çok tercih ediliyor. Aynı zamanda Türkiye’nin de ilk ocakbaşı-gece kulübü olan Cabbar Port’ta eğlence, bu sezon yurtdışından da getireceği DJ’ler daha renkli geçecek. Yemek ve kokteyl menüsünü de genişleten mekân, yazın yine adından çok söz ettirecek.

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Defne 3 yaşında!





Gazetemizin usta yazarlarından Rauf Tamer’in oğlu Emir Tamer, kızı Defne’nin üçüncü yaşını kutladı. Eşi Ayça Tamer ile birlikte Defne’ye evde minik bir kutlama yapan genç işadamı, mumları kızıyla birlikte üfledi. Minik Defne’ye ben de nice mutlu yıllar diliyorum.

Bebekleri için alışveriş yaptılar

Bebeklerini kucaklarına almak için ayları sayan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, hem tatil hem de alışveriş için Londra’ya gitti.

Çift, bebek ürünleri ve temel ihtiyaç maddelerinin geniş yelpazesiyle bilinen çeşitli butikleri ve mağazaları keşfederken, aynı zamanda baş başa tatil yapmanın keyfini de çıkartıyor. 2021’in ekim ayında nikâh masasına oturan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, ailelerine katılacak kız bebeklerinin heyecanını yaşarken, ailelerinde de ilk torun heyecanı dorukta!

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