Hazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil

Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, yaşanan tatsızlıkla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “O tatsızlık benimle alakalıydı, Rıza’yla ilgisi yok. Telefon ettiğim birine çok sinirlendim ve kalkıp mekanı terk ettim. Rıza’yla bir sorunum yok.”

Eczaneden çıkarken objektife takılan Hazal Subaşı, “Alerjik bir durumum var, o yüzden ilaç aldım” dedi.