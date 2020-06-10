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Hazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil
Hazal Subaşı, pazar akşamı sevgilisi Rıza Kocaoğlu’yla birlikte gittiği mekanı sinirlenerek terk ettiği iddiasına açıklık getirdi.
Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, yaşanan tatsızlıkla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “O tatsızlık benimle alakalıydı, Rıza’yla ilgisi yok. Telefon ettiğim birine çok sinirlendim ve kalkıp mekanı terk ettim. Rıza’yla bir sorunum yok.”
Eczaneden çıkarken objektife takılan Hazal Subaşı, “Alerjik bir durumum var, o yüzden ilaç aldım” dedi.
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