MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil
GeriMagazin Hazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.06.2020 - 08:19,Son Güncelleme:

Hazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hazal Subaşı: Sorun Rıza’da değil
Abone Olgoogle-news

Hazal Subaşı, pazar akşamı sevgilisi Rıza Kocaoğlu’yla birlikte gittiği mekanı sinirlenerek terk ettiği iddiasına açıklık getirdi.

Önceki gün Cihangir’de görüntülenen oyuncu, yaşanan tatsızlıkla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “O tatsızlık benimle alakalıydı, Rıza’yla ilgisi yok. Telefon ettiğim birine çok sinirlendim ve kalkıp mekanı terk ettim. Rıza’yla bir sorunum yok.” 

Eczaneden çıkarken objektife takılan Hazal Subaşı, “Alerjik bir durumum var, o yüzden ilaç aldım” dedi.

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle