Hayranları Fahriye Evcen'e yıldız aldı

Oyuncuya hayranları da bir sürpriz yaptı. Evcen kendisine ‘yıldız’ alan hayranlarına, onların gönderdiği sertifikayı sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti: “Benim yıldızlarım bana yıldız almış doğum günümde. Gökyüzünü seyretmeyi ne denli sevdiğimi biliyorsunuz. Artık orada, o sonsuz derinlikte benim adımda bir yıldızın da olduğunu bilmek beni çok mutlu etti.”





