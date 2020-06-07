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Hayranları Fahriye Evcen'e yıldız aldı
FAHRİYE Evcen, 34’üncü yaşını eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la kutladı.
Oyuncuya hayranları da bir sürpriz yaptı. Evcen kendisine ‘yıldız’ alan hayranlarına, onların gönderdiği sertifikayı sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti: “Benim yıldızlarım bana yıldız almış doğum günümde. Gökyüzünü seyretmeyi ne denli sevdiğimi biliyorsunuz. Artık orada, o sonsuz derinlikte benim adımda bir yıldızın da olduğunu bilmek beni çok mutlu etti.”
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