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Haber Giriş: 07.06.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Hayranları Fahriye Evcen'e yıldız aldı

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Hayranları Fahriye Evcen'e yıldız aldı
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FAHRİYE Evcen, 34’üncü yaşını eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la kutladı.

Oyuncuya hayranları da bir sürpriz yaptı. Evcen kendisine ‘yıldız’ alan hayranlarına, onların gönderdiği sertifikayı sosyal medyada paylaşarak teşekkür etti: “Benim yıldızlarım bana yıldız almış doğum günümde. Gökyüzünü seyretmeyi ne denli sevdiğimi biliyorsunuz. Artık orada, o sonsuz derinlikte benim adımda bir yıldızın da olduğunu bilmek beni çok mutlu etti.”

Hayranları Fahriye Evcene yıldız aldı


 

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