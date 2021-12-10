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Hayranından Cemal Hünal'ı şaşırtan tepki: Issız Adam bekle beni!

#Cemal Hünal#Issız Adam#Arnavutköy
Hayranından Cemal Hünalı şaşırtan tepki: Issız Adam bekle beni
Sayit DURMAZ

Cemal Hünal’ı yolda gören hayranı büyük heyecan yaşadı. Ünlü oyuncuya “Issız Adam bekle beni” diye seslenen genç kadının heyecanı objektife böyle yansıdı.

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YOKSA REZİL OLACAĞIZ

2008 yapımı “Issız Adam” filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, önceki akşam Arnavutköy’de ATM’den para çekerken görüntülendi.

Oyuncuya Tuba Ünsal’la rol aldığı son filmi “Sadece Bir Gece” soruldu. “Biz de merakla bekliyoruz. Umarım gişede çok filmin olduğu bir döneme denk gelmez, yoksa rezil olacağız” diyen Hünal, “Gişe korkunuz mu var?” sorusuna “Telif ödemiyorlar bize biliyorsunuz. Onun için bir gişe korkum yok ama oynadığım filmlerin başarılı olmasını çok isterim tabii ki” yanıtını verdi.

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FOTOĞRAFIMIZ OLDU, YAŞASIN!

Acelesi olduğunu söyleyerek kendisini bekleyen araca doğru yönelen Cemal Hünal, o sırada bir kadının “Issız Adam bekle beni” diye seslendiğini duydu. Hünal arkasını dönünce, genç kadın bir anda ünlü oyuncuya sarıldı.

Şaşkına dönen Cemal Hünal, kendisini çok sevdiğini söyleyerek fotoğraf çektirmek isteyen hayranını kırmadı. Telefonunu çıkarıp oyuncuyla selfie çeken kadın, sevinçten “Issız Adam’la fotoğrafım oldu, yaşasın!” diye bağırdı. 

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#Cemal Hünal#Issız Adam#Arnavutköy

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