Hayırlı evlat... Ünlü DJ kesenin ağzını açtı!

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Türkiye’nin önde gelen DJ’lerinden Doğuş Çabakçor, ailesine büyük bir jest yaparak ne kadar hayırlı bir evlat olduğunu kanıtladı. Anne ve babasının Göktürk’te 17 yıldır kirada oturdukları evi satın alan Çabakçor, bunun için Porsche otomobilini sattı.

Seval-Saim Çabakçor’un çok severek oturdukları evden ayrılmak zorunda kalmalarına gönlü razı gelmeyen ünlü DJ, evin satılığa çıktığını öğrenmesiyle hemen Porsche Taycan’ını sattı. Çabakçor, müstakil eve 18 milyon TL vererek, anne ve babasına hediye etti. Şahane bir jest olmuş gerçekten, Doğuş Bey’i tebrik ediyorum...

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Oscarlı yıldızın tercihi Türk markası

Tasarım ikilisi Mert Aslan ve Ahmet Güneş’in yaratıcısı olduğu mücevher markası The Ninon’un ünü, Türkiye sınırları aştı.

Önceki gün beşinci yılını kutlayan marka, dünya yıldızları tarafından da tercih ediliyor. Bella Hadid, Shania Twain gibi ünlü isimlerden sonra Oscar ödüllü Viola Davis de The Ninon marka küpeleriyle dikkat çekti. Bir ödül töreninde markanın ‘Amphora’ serisinden küpe tercih eden ünlü yıldız, bu seçimiyle adeta parladı.

Doğum gününü sahnede kutladı

Ünlü oyuncu Mert Fırat, yeni yaşını ortağı olduğu DasDas’ta kutladı.

Ortakları İlksen Başarır, Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir’in de hazır bulunduğu partide sadece DasDas ekibi vardı. Eşi İdil Fırat ve ailesinin de yalnız bırakmadığı ünlü oyuncu, doğum günü pastasını üfledikten sonra sahneye çıkarak şarkılar da söyleyerek 42’nci yaşına girdi.

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Öğrencilerden ziyaret

İnşaat sektöründe yılların deneyimiyle adeta ‘duayen’ olan Ali Ağaoğlu’nun önceki gün misafirleri vardı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okuyan öğrenciler Ağaoğlu’nu ziyaret ederek, hem bilgi aldı hem de şantiyeleri gezdi. Bugüne kadar birçok inşaat fakültesine giderek, deneyimlerini paylaşan Ali Ağaoğlu, ofisinde ağırladığı genç öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi