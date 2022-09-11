Hayat Bilgisi'nin ‘Kikirik’i Çisil Oral'ın muhteşem değişimi: Estetiği seviyorum

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2000’lerin başında yayınlanan “Hayat Bilgisi” kendi yıldızlarını yaratmış dizilerden biriydi. Dizide ‘Kikirik’ karakterini ise Çisil Oral canlandırıyordu.

Oral, oyunculuğa nasıl ilgi duyduğunu şöyle anlatıyor:

“İstanbul’da birbirine sevgiyle bağlı bir ailede büyüdüm. Ailem, kültür sanata çok meraklı olduğu için bizi öyle yetiştirdi. Küçük yaşlardan itibaren çocuk tiyatrosu gibi birçok etkinliklere gittik. Sahne ve açılan perde bana çok büyülü geldi. Hiç başka bir mesleği yapmak istemedim. Sanki bu duyguyla dünyaya gelmiş gibiydim. Bu mesleği yaparken de ailemden çok destek gördüm.”





Sanatçı, ilk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığını söylüyor:

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“Lise 2’nci sınıftaydım. Gazete ilanında akşam okulunda tiyatro bölümü olduğunu gördüm ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin yaratıcı yazarlık bölümünü okumaya başladım. Her şeyin başlangıcı orası. 2012 yılında da Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun oldum.”

Perran Kutman bize hayatı öğretti

Çisil Oral, ekranda ilk “Kaynanalar” dizisiyle görüldüğünü söylüyor:

“Ajansa yazılmıştım. Bir bölüm konuk oyuncu olarak ‘Kaynanalar’da yer aldım. Çok da sevdiğim bir diziydi. Daha sonra Tümay Özokur Ajansı’na girdim ve orada ‘Hayat Bilgisi’ dizisindeki rolüm Kikirik geldi.”





Oyuncu, “Hayat Bilgisi” dizisiyle yolunun nasıl kesiştiğini şöyle anlatıyor:

“Gani Müjde ve Tarkan Karlıdağ ile görüştüm. Gani Abi’nin kafasında bir şeyler varmış. Biraz sohbet edince rol daha da şekillendi. Kikirik, çok saf, temiz ve sevimli bir karakterdi. Ben de çok severek oynadım. En büyük etken de Perran Kutman gibi muhteşem bir insanla bu kadar uzun süre çalışma şansı yakalamaktı. Bir oyuncunun setteki tavrı ve hayattaki duruşunun nasıl olması gerektiğini öğretti. Onu oyunculuk dışında da gözlemleme şansım olması önemliydi. Uslup, tavır ve nezaket anlamında çok şey kattı. 3 yılımız çok iyi geçti. Seyirci de çok sevdi.”

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Kikirik’in tokalarını hâlâ saklıyorum

Çisil Oral, “Kikirik”e neler kattığını şöyle anlatıyor:

“Gani Müjde biraz karakterden bahsetti ben de biraz süsledim. Hayalleri olan, saf, duygusal, geçmişte kalmış insanlar gibiydi. Kirlenmemiş bir kızdı. Sıkıntılı bir ailede yaşıyordu. O sıkıntıların içinde var olmaya çalışıyordu. O karakterden bana tebessüm kaldı. Güzel anılar bunlar. Seyircide de karşılığını bulması ne kadar kıymetli. O seti her zaman çok eğlenceli hatırlayacağım. Kikirik’in tokaları hâlâ duruyor. Bazen isteyenlere hediye ediyorum. Rengarenk kikirik tokaları.”





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İstiklal Caddesi’nde tanındığımı anladım

Çisil Oral ilk kez tanındığını İstiklal Caddesi’nde fark ediyor:

“Ben biraz utanıyorum böyle anlarda. Karşılaştığım kişilere hiçbir şekilde canımın sıkkınlığını belli etmemeye çalışırım. İstiklal Caddesi’nde yürüyordum. Bir anda bir dolu insan üzerime geldi. Beni öptüler, sarıldılar ve etrafımı çevrilediler. Şaşırıp aynı zamanda mutlu olduğum bir andı. Bu sayede yaptığınız işin insanları etkilendiğini fark ediyorsunuz. Yaşımız çok daha gençti. İnsan içindeyken o duyguları çok da anlamlandıramıyor. Şimdi üzerinden biraz zaman geçip yaşanmışlıklar da eklenince biraz daha kavrıyorsunuz yaptığınız işin ne kadar kıymetli olduğunu. Dizi dönemi İstiklal’de yürümekte zorlanırdık.”

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“Gözle görülür bir değişim olduğundan ister istemez yaptırdığım estetikler konuşuluyor. Estetiğe her alanda ilgi duyup seven biriyim. Burun estetiği yaptırdım. Ayrıca dolgu ve botokslar var. Ne gerekiyorsa yaptırdım. Biraz daha iyi görünmek istedim. Hep daha iyi ve güzel olmak insanı motive eden bir durum. Dozunda yaptırıyorum ben de... Dışarıda da insanlar estetikle ilgili çok soru soruyor.” Estetiğe her alanda ilgi duyuyorum

Nasıl bir yol haritası çizmem gerektiğini biliyordum

Çisil Oral, “Dizi bittikten sonra bocalama yaşadınız mı?” soruna şu yanıtı veriyor:

“Nasıl bir yol çizmek istediğimi biliyordum. O dönem okuluma ara vermek zorunda kalmıştım. Onu tamamlamam gerekiyordu. Diziden sonra başka işlerin teklifleri geldi. Bunun hangisi iyi, kötü ya da içinde olmalı mıyım gibi detayları bilemedim. Tek bir işte bu kadar uzun soluklu bir tecrübe yaşayınca karar verme aşaması biraz bocalattı. Başladığım bir dizi, 6 bölümde ekrandan kalktı. Bu arada eğitimime ara vermem ailemin hoşuna gitmedi. Ben de o kısma yoğunlaştım. Sinema filmleri oldu. Birkaç bölüm dizilerde yer aldım. Tiyatro ise aralıksız devam etti.”

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Oyuncu, dizi sonrası “Kikirik” gibi roller geldiğini söylüyor:

“Birçok oyuncunun kaderidir. O karakterle özleştirdikleri için hep öyle görmek istiyorlar. Ama bir oyuncu olarak farklı rolleri de oynamak, kendinizi göstermek istiyorsunuz. Eğer bir karakter üzerinize çok yapıştıysa genelde o eksende roller size gelmeye devam ediyor. Gittiğim iş görüşmelerinde bana ‘Kikirik gibi konuşur musunuz?’ gibi şeyler diyorlardı.”





İçime sinen iş olursa ekranda olurum

Çisil Oral, tiyatro sahnesinde de yer alıyor: “Sadri Alışık Tiyatrosu’nda uzun süre oynadım. Hem oyunculuk hem de yardımcı yönetmenlik yaptım. Bu arada Bursa’nın Nilüfer Belediyesi bünyesinde bir tiyatro kuruldu ve iki sezon orada çalıştım.”

Oyuncu, “Yeni sezonda dizi teklifi gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “İçime sinen bir iş olursa çok isterim. Ama bir yandan da kendi yazdığım işleri hayata geçirmek için çalışıyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor.”





Kendi tiyatromu kurma aşamasındayım

Çisil Oral, şimdilerde senaryosunu yazdığı sinema filmiyle uğraştığını söylüyor:

“Fantastik bir kara komedi yazdım. Oyuncu kadrosu için görüşmeler yapıyoruz. İşin yazarlık kısmına çok ağırlık verdim. Geçen sezon Yosi Mizrahi ile benim yazdığım ‘El Yapımı Aşk’ta oynadım. O oyunu genişletip bu sezonun ortalarında tekrar hayata geçireceğiz.

2018’den beri ‘Aksimetre’ adında bir kültür sanat programı yapıyorum. Dişi Business dergisinde her ay ‘Hadsiz Kadınlar’ podcast serisinin senaryosunu yazıyorum. Kendi tiyatromu kurma sürecindeyim. Artık vaktinin geldiğini düşünüyorum.”