Hastaneden ilk görüntü...

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Bağırsak kanserine yakalanan 47 yaşındaki ünlü klarnetçi apar topar ameliyata girdi ve Şenlendirici’nin 11 cm bağırsağı alındı.



- Ercan Saatçi, bağırsak kanserine yakalanan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Hüsnü Şenlendirici’yi hastanede ziyaret etti. Ziyarete Hakan Altun da eşlik etti.

"KARDEŞİMİZ GAYET İYİ"

Ercan Saatçi de hastanedeki görüntüsünü; "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" notuyla paylaştı.



Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım

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YILMAZ GRUDA'DAN GÜZEL HABER



USTA oyuncu Yılmaz Gruda, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Şişli Etfal Seyrantepe Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

