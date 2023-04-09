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Hastaneden ilk görüntü...

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#Hüsnü Şenlendirici#Yılmaz Gruda#KANSER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 14:35

KANAL D’nin sevilen müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”de Hakan Altun ve Sibel Can’la izleyici karşısında çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

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Bağırsak kanserine yakalanan 47 yaşındaki ünlü klarnetçi apar topar ameliyata girdi ve Şenlendirici’nin 11 cm bağırsağı alındı. 

- Ercan Saatçi, bağırsak kanserine yakalanan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Hüsnü Şenlendirici’yi hastanede ziyaret etti. Ziyarete Hakan Altun da eşlik etti.
"KARDEŞİMİZ GAYET İYİ"
Ercan Saatçi de hastanedeki görüntüsünü; "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" notuyla paylaştı.

Hastaneden ilk görüntü...

RUTİN KONTROLLERİM SONRASINDA...

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım 

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YILMAZ GRUDA'DAN GÜZEL HABER

USTA oyuncu Yılmaz Gruda, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Şişli Etfal Seyrantepe Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hastaneden ilk görüntü...

92 yaşındaki oyuncudan iyi haber geldi. Tuna Arman, sanatçıyı ziyaret ederek hastaneden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Arman, “Hocamız Yılmaz Gruda gayet iyi, şükür. Hepinize selamları var” dedi.

 

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#Hüsnü Şenlendirici#Yılmaz Gruda#KANSER

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