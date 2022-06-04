Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları hastanede tedavi görüyordu... Minik Leyla iyileşiyor

Haberin Devamı

DIŞARIDAN MİKROP KAPTI

OYUNCU çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, geçtiğimiz ay ikinci çocukları Leyla’yı kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı olduğu öğrenildi. Minik Leyla’nın tedavisi geçtiğimiz pazartesi gününden beri Maslak Acıbadem Hastanesi’nde devam ediyor. Çift bebeklerini iki gün sonra evlerine götürebilecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun menajeri, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı.” 2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın 2 yaşında Lalin ve Leyla adında iki kız çocukları var. m (Behlül AYDIN)

TASARLADIĞI TAKILARI BAĞIŞLADI

NİLÜFER, pandemi döneminde vakit geçirmek ve hobi edinmek amacıyla bileklik ve kolyeler yapmaya başlamıştı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan Nilüfer, tasarımlarını Türkiye Alzheimer Derneği’ne bağışladı.

Haberin Devamı

Sanatçının özenle yaptığı bileklik ve kolyeler, bugün ve yarın Dalyan Club’de gerçekleştirilecek Anı Bahçesi Şenliği’nde satışa sunulacak. “Hayatımın anlamı müzik” diyen İzzet Öz de 50 yıllık müzik hayatını anlatan 3 ciltlik kitabıyla şenliğe destek olacak.

ÖZEL HAYATA SAYGI YOK

Zeynep Mansur önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede arkadaşıyla sohbet ederken yan masalarında oturan kişiler tarafından telefonla gizlice videoları çekildi.

Mansur, olayı şöyle anlattı: “İnsanlarda özel hayata saygı diye bir şey kalmadı. Düşünsenize, bir kafede arkadaşınızla özel bir sohbetiniz bile birileri için merak konusu. Biri yan masadaki sohbeti kameraya çekiyor. Kazançları nedir, ne düşünüp böyle bir davranış içine giriyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim.”

KENDİMİ GÖKLERDE HİSSEDİYORUM

Haberin Devamı

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Globe Live organizasyonundaki konserin tüm biletleri günler öncesinden tükendi.

Tilbe, unutulmaz şarkılarını kendisini dinlemeye gelen 5 bin kişilik koroyla birlikte söyledi. Şarkıcı, “Uzun zaman sonra ilk defa topuklu ayakkabı giyiyorum. Kendimi göklerde hissediyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

GÜÇLÜ KADIN YASEMİN

Yasemin Sakallıoğlu önceki akşam “Doğru Koca Nasıl Seçilir” adlı gösterisiyle Maximum Uniq Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

Gecede iki farklı kostümle sahneye çıkan Sakallıoğlu, esprilerinin yanı sıra 6 dansçı eşliğinde yaptığı gösterileriyle de izleyenlerden alkış aldı. Sakallıoğlu, “Henüz 15 yaşında güçlü bir kadın olmam gerektiğini öğrendim” dedi. İzleyiciler arasında Sakiler grubu da vardı. Sakiler “Yazın bolca sahnemiz olacak. Dinlenmek bize iyi gelmiyor, sahnede mutluyuz. Arabesk albümü yapmayı düşünüyoruz.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

ALEYNA'NIN YENİ SÜRPRİZİ

Aleyna Tilki, uluslararası müzik arenasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Genç şarkıcı bu kez İsveçli dans-pop ikilisi Jubël ile düet yaptı. Aleyna Tilki, “Diamonds” adlı çalışma için “Benzersiz bir aşk şarkısı. Dinlediğim ilk anda çok duygulandım, tüm dünyanın da benimle aynı hisleri paylaşacağına eminim” dedi. Şarkının klibi Galata civarında, Aleyna Tilki’nin genel yönetmenliğinde çekildi.

TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

Serhat Kılıç, tek kişilik müzikli gösterisi “Müzikoman-Saçmalıklar Çağı” ile seyirciyle buluşuyor.

Oyuncu, 8 Haziran Çarşamba akşamı Zorlu PSM Touche’de sahneye çıkacak.

YAZ DÜETİ

Haberin Devamı

Gökhan Türkmen, yakın arkadaşı Ahmet Mert Carim’le düet yaptı

Müzikal birliktelikleri uzun yıllara dayanan ikili, bu kez “Herkes Yolunda” şarkısını beraber seslendirdi. Sözleri Ahmet Mert Carim’e, müziği Gökhan Türkmen’e ait şarkı dijital platformlarda yayınlandı.