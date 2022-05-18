İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlu'ndan muhabirlere uyarı

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlı 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuş, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı.

Ünlü çift 16 Mayıs'ta ikinci bebeklerine kavuştu.

Sinem Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.

TABURCU OLDULAR

Bugün taburcu olan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere takıldı.

Soruları yanıtsız bırakan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, Leyla'nın uyuduğunu söyleyerek muhabirleri uyardı.

Sinem Kobal "Çok şükür iyiyim. Bebek iyi, ben iyiyim. Ben hastanede biraz fazla kaldım çünkü orta kulak iltihabı oldum. Derken doğum başladı. Kulağım için tedaviye devame ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti. Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Normal doğum oldu, kızımıza kavuştuk." dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu ise "Çok teşekkürler. Annemizi bekletmeyelim. Leyla 3 kilodan fazla. 48 cm. Doğumda anne ile beraberdim tabii ki. Lalin kardeşiyle tanıştı. Pazartesi anne evde olmayınca bir şeyler olduğunu anladı. Hissediyor çocuklar. İlk aşamada fena gitmedi. Annesi ona en başından beri anlatıyor. İzah ediyor. Bir kardeşin olacak, gelecek falan diye. Kaynaşacaklar tabii. Kardeşlik çok önemli. Bu sefer bana benzettiler. İkimiz de Leyla ismini çok seviyorduk." diye konuştu.