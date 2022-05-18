Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlu'ndan muhabirlere uyarı

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Leyla İmirzalıoğlu
İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlundan muhabirlere uyarı

Geçtiğimiz gün ikinci kez annelik sevinci yaşayan Sinem Kobal, hastaneden taburcu oldu.

Haberin Devamı

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlı 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmuş, 2020 yılında ise ilk çocukları Lalin'i kucaklarına almıştı.

Ünlü çift 16 Mayıs'ta ikinci bebeklerine kavuştu.

Sinem Kobal, normal doğum ile dünyaya getirdiği kızına Leyla adını verdi.

TABURCU OLDULAR

Bugün taburcu olan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı objektiflere takıldı.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlundan muhabirlere uyarı

Soruları yanıtsız bırakan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, Leyla'nın uyuduğunu söyleyerek muhabirleri uyardı.

Sinem Kobal "Çok şükür iyiyim. Bebek iyi, ben iyiyim. Ben hastanede biraz fazla kaldım çünkü orta kulak iltihabı oldum. Derken doğum başladı. Kulağım için tedaviye devame ettik. O yüzden biraz yorgunum. Çok şükür doğum güzel geçti. Zaten ben daha önce de aynı ekipleydim. Normal doğum oldu, kızımıza kavuştuk." dedi.

Haberin Devamı

İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlundan muhabirlere uyarı

Kenan İmirzalıoğlu ise "Çok teşekkürler. Annemizi bekletmeyelim. Leyla 3 kilodan fazla. 48 cm. Doğumda anne ile beraberdim tabii ki. Lalin kardeşiyle tanıştı. Pazartesi anne evde olmayınca bir şeyler olduğunu anladı. Hissediyor çocuklar. İlk aşamada fena gitmedi. Annesi ona en başından beri anlatıyor. İzah ediyor. Bir kardeşin olacak, gelecek falan diye. Kaynaşacaklar tabii. Kardeşlik çok önemli. Bu sefer bana benzettiler. İkimiz de Leyla ismini çok seviyorduk." diye konuştu.

İkinci kez anne olan Sinem Kobal hastaneden çıktı... Kenan İmirzalıoğlundan muhabirlere uyarı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#Leyla İmirzalıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard