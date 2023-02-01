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Harika Melisa!

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#Melisa Döngel#Prestij Meselesi#Eser Yenenler
Harika Melisa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:14

Melisa Döngel, cuma günü vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” filminde Harika Avcı’nın unutulmaz şarkısı “Sürünüyorum”u seslendirdi.

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Genç oyuncu Melisa Döngel, ilk sinema filmiyle beyazperdede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Prestij Meselesi” filminde başrol oynayan Döngel, bugün yapılacak gala öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Harika Melisa

Filmde, Eser Yenenler’le evli bir çifti canlandıran Melisa Döngel, 90’lı yılları yansıtan saç modeliyle de Harika Avcı’ya benzemiş.

Styling ajansı ‘C’est La Vie’nin geceye hazırlayacağı oyuncu, ünlü tasarımcı Rufat İsmayil imzalı bir elbise giyecek.

Harika Melisa


“Aşk Mantık İntikam”, “Barbaros Hayreddin” gibi iddialı TV yapımlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel, ilk sinema filmiyle de hayranlarından tam puan alacağa benziyor. Çünkü güzel oyuncu, filmde sürpriz yaparak bir de şarkı seslendirdi.
Rolü gereği söyleyeceği şarkı için Melisa Döngel’in sesini dinleyen Mahsun Kırmızıgül, güzel oyuncunun sesine bayılmış. Filmde, Harika Avcı’nın sesinden dinlediğimiz, yılların unutulmaz hit’i “Sürünüyorum”u söyleyen Döngel, performansıyla herkesi mest edeceğe benziyor.

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İspanya’daki çekimler uzadı

Geçenlerde yazmıştım; İlker Kaleli’nin başrolünü üstlendiği İspanyol “La Passion Turca” dizisinin çekimi Madrid’de devam ediyor. Aldığım yeni bir habere göre Kaleli’nin çekimleri 1.5 ay uzamış!

Harika Melisa

Bu durumda sevgilisi Sıla acaba yanına gider mi diye merak ettim. Şarkıcı, babasının yasını tutuyor ve bununla ilgili bütün ritüelleri yerine getirmeye çalışıyormuş. Sıla, geçtiğimiz kasım sonu babası Şükrü Gençoğlu’nun vefatıyla sarsılmış ve büyük üzüntü yaşamıştı. Madrid seyahati de bu nedenle yapılamamıştı. Ben de tekrar kendisine başsağlığı diliyorum...

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Harika Melisa

Eğitim seferberliği

Bahçeşehir Üniversitesi, İpekyol çalışanları için özel eğitim programı düzenliyor.

Harika Melisa

Düzenlenen eğitim programı ile İpekyol mağaza çalışanları, bir yıl sürecek akademik gelişim programına katılabilecekler. Mağazacılık sektöründe nitelikli eleman yetiştirme ve yetiştirdiği nitelikli çalışanı istihdam etme odaklı programı, İpekyol CEO’su Uğur Ayaydın ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz tanıttı.

Yenilenme zamanı

Bella Maison, ‘Yenilenme Zamanı’ mottolu sağlıklı yaşamın konu edildiği Yoga Koleksiyonu’nu şık bir davetle Ece Vahapoğlu ev sahipliğinde tanıttı. Mandarin Oriental Bosphorus Novikov’da gerçekleşen davete, cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Ece Vahapoğlu ve Pazarlama Direktörü Gülin Görünmez, davete katılan konuklarla yakından ilgilenerek, en doğru yenilenme zamanının yeni yılın ilk ayı olduğunu belirtti. Wellness & Yoga Trainer ve sunucu kimliği ile tanınan Ece Vahapoğlu mini bir yoga deneyimi yaşattı.

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Harika Melisa

İdil Fırat - Gizem Hatipoğlu - Ece Vahapoğlu - Gülin Görünmez - Hatice Aslan

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#Melisa Döngel#Prestij Meselesi#Eser Yenenler

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