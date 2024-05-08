Hanımefendi mutfakta! Bu evin her köşesinde onun da emeği var

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Son dönemde, sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra buna çok da gerek kalmadı aslında.

Çünkü ünlüler evlerinde çektikleri fotoğrafları paylaşarak, kendi dünyalarının bazı ayrıntılarını da meraklılara sunuyor.



Oradaki amaç, belki evlerini göstermek değil ama yine de bu işi merak edenler dikkatli bakışlarını ayrıntılar üzerinde dolaştırarak, severek takip ettikleri ünlülerin nasıl evlerde yaşadığını görüyor zaten.

Beckham çiftinin evlerindeki en ünlü köşe bu merdivenler. Kimi zaman tek başlarına kimi zaman aile olarak bu merdivende verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor David ve Victoria Beckham.



Zaman zaman bunu yapanlardan biri de David ve Victoria Beckham çifti.

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Onlar da önemli günlerinde ya da sadece espri olsun diye evlerinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.



Elbette bunca servete sahip olan Beckham çiftinin sadece ülkeleri İngiltere'de değil, ABD'de lüks evleri bulunuyor. Ama aile olarak ana merkezleri Londra'da bulunan malikane.

Ünlü çiftin malikanesinin bulunduğu yer "milyonerler sokağı" olarak biliniyor.



Beckham çiftinin, hem dışından hem de içinde göz kamaştıran ve belli ki milyonlar harcanan yuvaları, Kensington'daki lüks Holland Park'ta bulunuyor.

Bu arada yeri gelmişken bu bölgenin halk arasında "milyonerler sokağı" olarak bilindiğini de hatırlatalım.



David ve Victoria Beckham, bu malikaneyi 2013 yılında satın aldı. Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen evlerine 40 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Sonra da 10 milyon harcayarak zevklerine göre yeniden elden geçirdi.

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Beckham çiftinin evinin odak noktalarından biri de geniş mutfak. Ama orada en çok yemek yapan kişi bu konuya özel bir merakı olan ailenin babası David.



Nicola Anne Peltz ile evleninceye kadar büyük oğulları Brooklyn de dahil Romeo, Cruz ve Harper ile burada mutlu bir hayat sürdürüyor ünlü çift.

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Artık ABD'de yaşayan Brooklyn de karısı Nicola ile ana vatanına döndüğünde bu malikanenin kendine ait bölümünde kalıyor.

Beckham çiftinin dört katlı malikanesinde altı tane yatak odası bulunuyor. Ama bu, bu kadar ünlü bir çift için çok sıradan bir ayrıntı.

EVİN ALTINDA KAÇIŞ TÜNELLERİ BİLE VAR

Victoria ve David Beckham'ın malikanesinde kapalı bir yüzme yavuzuyla birlikte her tür donamımın bulunduğu bir spor salonu, Victoria'nın moda çalışmaları için kullandığı podyum, şarap mahzeni bunlara ek olarak bir de tırnak bakım salonu bulunuyor.

Beckham çiftinin malikanesinde ayrı yaşama bölümleri de bulunuyor. Evlenmeden önce Brooklyn'in kendine ait bölümde hem ailesiyle oturup hem de kendine özgü bir hayat sürdüğü biliniyor.



Söylentilere göre Beckham çiftinin malikanesinin altında ayrıntılarını sadece kendilerinin bildiği kaçış tünelleri de bulunuyor.



Ailenin evinin odak noktalarından biri mutfak. Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa barok tarzı mutfağı en çok kullanan kişilerden biri David Beckham.

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David Beckham kimi zaman tek başına kimi zaman çocuklarıyla birlikte farklı ülkelerin mutfaklarından yemek tarifleri uyguluyor.



Çünkü dünya mutfaklarına meraklı olan ailenin babası bir zamanlar bu konuda özel kurslara da gitmişti. Öğrendiklerinin uygulamasını bu mutfakta yapıyor, bir başka deyişle hünerlerini sergiliyor David Beckham.

Mutfakta altı gözlü bir soba ve tencere, tava gibi mutfak gereçlerinin tavana asılabileceği aparatlar bulunuyor.

David Beckham, bir dijital platform için hazırlanan belgeselde bu konuda "Bu aletlerin hepsi tertemiz. Onları gayet iyi temizliyorum. Karım da bunu takdir ediyor" diye yarı şaka yarı ciddi konuşmuştu.

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Çocukların da zaman zaman babalarıyla birlikte yemek pişirdiği mutfak bol bol gün ışığı alan bir yemek ve dinlenme odasına açılıyor. Bu odada pencerenin hemen yanında özenle tasarlanmış bir masa da yer alıyor.

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TAM DONANIMLI SPOR SALONU

Çiftin malikanesindeki spor salonunda ise her tür alet bulunuyor. Zaten Victoria ve David ve zaman zaman burada egzersiz yaparken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.



Tabii ki moda tasarımcısı olan ve Spice Girls dağıldıktan sonra bu konuda iş kuran Victoria Beckham'ın yüzlerce kıyafetini, ayakkabısını ve aksesuarlarını muhafaza ettiği kocaman bir giyinme odası da bulunuyor malikanede.



Bu arada kocası David Beckham'ın da bu konuda ondan hiç geri kalmadığını, onun da kendine ait gayet düzenli bir giyinme odası olduğunu not edelim.

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Hem David Beckham hem de eşi Victoria, malikanede kendilerine ait geniş birer giyinme odasına sahip.



Her ne kadar ağırlıklı olarak bu evde yaşasalar da sanmayın ki Beckham çiftinin sadece bir tek mülkü var. Tabii ki öyle değil. Ailenin başka birçok evi de var.

Bunlar arasında en çok bilinen Cotswolds'taki 7.6 milyon dolarlık kır evi. Eski bir ahırdan bozma bu ev de çiftin zevkine göre avuç dolusu para harcanarak yeniden dekore edildi.



David ve Victoria Beckham bir de ABD'de Miami'de 24 milyon dolara bir çatı katı dairesine sahip.

Çiftin sosyal medya takipçileri bu merdivenleri artık ezberledi.