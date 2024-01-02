Ünlü oyuncu burada yaşıyormuş: Evin çok güzel ama keşke yatağını toplasaydın

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Bir açıdan bakıldığında hayranlarına karşı çok açık davranan çift, başka bir açıdan da ağzı sıkı tavırlar sergiliyor.

Söz gelimi bebeklerinin isimlerini uzun süre kamuoyundan gizliyorlar. Ya da hamilelik haberini diğer pek çok meslektaşları gibi öyle kendileri öğrendikleri ilk anda herkese duyurmuyorlar.

Ama içlerinden biri sosyal medyada büyük ilgi çeken bir davranış sergiliyor. Nasıl bir evde yaşadığını, eşyalarının ve ev dekorasyonunun nasıl olduğunu gözler önüne seriyor.

Daha doğrusu bu konuda ipuçları veriyor.

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü çift, Blake Lively ile Ryan Reynolds.. 2012 yılından beri evli olan çiftten 36 yaşındaki Blake Lively zaman zaman kocasıyla birlikte yaşadıkları evde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Fotoğraflar da sadece kendisi değil bulunduğu oda da göründüğü için Lively, nasıl bir ortamda yaşadığının ipuçlarını da veriyor takipçilerine.

Lively'nin en çok konuşulan ev paylaşımlarından biri yatak odasında verdiği poz oldu. Bir davete giderken giydiği derin göğüs dekolteli askılı kıyafetiyle çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Lively.

Dışarı çıkmak için hazırlanmış olması ve şık görüntüsünün yanı sıra takipçileri o karedeki başka ayrıntıları da gözden kaçırmadı.

Lively ile Ryan Reynolds'ın yatak odasının dekorasyonunda ahşabın hakim olduğu görüldü. Odanın hemen yanında yataktan çok da uzak olmayan bir noktada bir banyo olduğunu da gözden kaçırmadı güzel yıldızın takipçileri.

Lively'nin arka planında hemen banyonun yanında uzanan koridor da ünlü çiftin geniş bir yatak odası bulunduğunu gözler önüne serdi.

Blake Lively'nin paylaşımında takipçilerinin dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı da düzeltilmemiş, dağınık yatak oldu. Birçok takipçisi bu durumu yorumlarında ifade etti.

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Ünlü çiftin yatak odasının duvarlarında yumuşak bir ışık veren aplikler de yine dikkatli gözlerden kaçmadı.

Aslında Lively, nadir de olsa evinden bazı köşeleri takipçileriyle paylaşıyor. 2022 yılında yine bir davete gitmeden önce hazırlandıktan sonra bu kez evinin salonunda poz vermişti Lively.

Bir yanı pırıltılı elbisesiyle objektife baktığı o karede de yine evin içindeki ahşap ağırlığı dikkat çekti. Hemen yanındaki geniş aile koltuğu ve duvarlarındaki tablolar da takipçilerinin gözünden kaçmayan ayrıntılardan.

Lively'nin yine aynı paylaşımda biraz daha farklı bir açıdan çekilen fotoğrafında da tavandan sarkan iri ve gösterişli avize görülüyordu.

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Güzel oyuncu bir kez de evinin mutfağında çekilen bir pozuyla ailece nasıl bir yerde yemek yediklerinin ipuçlarını vermişti takipçilerine.

Yerdeki eskitilmiş görünümlü halı, arka plandaki kahve makinesi ve güzel yıldızın hemen önünde durduğu küçük uzanma koltuğu takipçilerinin ilgi alanına girmişti.

Lively, bir keresinde de evinin bir başka köşesinde verdiği bir pozu Instagram heskabından paylaştı. Aslında o pozda ilk anda dikkat çeken Lively'nin üzerindeki elbiseydi.

Ancak biraz daha dikkatli bakanlar onun arka planında dikkat çeken ayrıntıları da fark etti elbette.

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Blake Lively, oyuncu zaman zaman giyinme odasından görüntüleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Aslına bakılırsa bu evin Blake Lively ile Ryan Reyholds'ın hangi evi olduğu net olarak bilinmiyor. Çünkü çiftin birden çok konutu var.

Ama büyük olasılıkla onun takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlarında görülen bu ev ya Manhattan'daki apartman dairesi ya da yine New York yakınlarında bulunan Pound Ridge'deki evleri.

Lively'nin pozlarına bakarak evin iç dekorasyonu değerlendirildiğinde bu iki evden biri olma ihtimali çok yüksek.

Blake Lively ve Ryan Reynolds, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

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