Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim

Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, “Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim” dedi. Şarkıcı, transparan pantolonu nedeniyle eleştirilen Gülşen’e de destek verdi:

“Biz sanatçılar kıyafete önem veririz. Ona da ‘O kadar spor yaptık, tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen’cim’ dedim. Sahnede kumaş kıyafet

bizi boğuyor, o yüzden böyle giyiniyoruz.”

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