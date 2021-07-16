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GeriMagazin Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim
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Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim

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Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim

Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Ünlü şarkıcı, fotoğraf çeken muhabirlere “Acelem var, konserim için kostüm bakmaya gidiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, “Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim” dedi. Şarkıcı, transparan pantolonu nedeniyle eleştirilen Gülşen’e de destek verdi:

Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşenden açıklama geldi
Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşen'den açıklama geldi!

“Biz sanatçılar kıyafete önem veririz. Ona da ‘O kadar spor yaptık, tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen’cim’ dedim. Sahnede kumaş kıyafet
bizi boğuyor, o yüzden böyle giyiniyoruz.”

Sahne kıyafeti çok konuşulan Gülşene Hadiseden destek
Sahne kıyafeti çok konuşulan Gülşen'e Hadise'den destek

Hande Yenerin sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim

 

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