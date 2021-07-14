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Haber Giriş: 14.07.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşen'den açıklama geldi!

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Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşen'den açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in transparan kıyafeti çok konuşuldu. Gelen kötü yorumların ardından ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu: Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti olay oldu.

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Hande Yenerden Gülşene destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın
Hande Yener'den Gülşen'e destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın?

KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRDI

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için, "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek?", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

 Yapılan kötü yorumlar ünlü şarkıcıyı kızdırdı. Instagram hesabından açıklama yapan Gülşen şunları söyledi;

Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.

Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşenden açıklama geldi

Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..

Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı.

Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum.

Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz.

Gülşenin transparan sahne kıyafeti olay oldu
Gülşen'in transparan sahne kıyafeti olay oldu!

Transparan sahne kıyafeti olay olmuştu... Gülşenden açıklama geldi

Alaçatı'daki konsere katılan Edis sahneye çıkarak Gülşen ile düet yapmıştı...

Yürrü be Gülşen
Yürrü be Gülşen!

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